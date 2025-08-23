Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı sınav takvimine göre, 116. ÖGG Sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Sınav, ülke genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde yapılacak.

Yazılı Sınav: Silahsız özel güvenlik adayları, 100 soruluk çoktan seçmeli bir sınava girecek. Başarılı olmak için en az 60 puan almak gerekiyor.

Uygulamalı Atış Sınavı: Silahlı özel güvenlik adayları ise yazılı sınavın ardından 25 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında poligonlarda uygulamalı atış sınavına katılacak. Bu sınavda, 15 metreden hedefe 5 atış yapılacak ve her başarılı atış 10 puan değerinde olacak.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



Sınav sonuçları, 12 Eylül 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinde yayınlanacak. Adayların sonuçlarını bu adresten takip etmeleri gerekmektedir. Sınav soruları ve cevap anahtarlarının ise 26 Ağustos 2025 Salı günü yayımlanması bekleniyor.