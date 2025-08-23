ARA
  116. Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak?... İşte sınav tarihi ve saati

116. Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak?... İşte sınav tarihi ve saati

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen adayların ve kimlik kartını yenileyeceklerin merakla beklediği 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu önemli sınav, özel güvenlik sektöründeki kariyerler için büyük bir adım niteliğinde.


Son Güncellenme:
116. Özel güvenlik sınavı ne zaman yapılacak?... İşte sınav tarihi ve saati

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı sınav takvimine göre, 116. ÖGG Sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Sınav, ülke genelinde belirlenen merkezlerde tek oturum halinde yapılacak.

Yazılı Sınav: Silahsız özel güvenlik adayları, 100 soruluk çoktan seçmeli bir sınava girecek. Başarılı olmak için en az 60 puan almak gerekiyor.

Uygulamalı Atış Sınavı: Silahlı özel güvenlik adayları ise yazılı sınavın ardından 25 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında poligonlarda uygulamalı atış sınavına katılacak. Bu sınavda, 15 metreden hedefe 5 atış yapılacak ve her başarılı atış 10 puan değerinde olacak.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 12 Eylül 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinde yayınlanacak. Adayların sonuçlarını bu adresten takip etmeleri gerekmektedir. Sınav soruları ve cevap anahtarlarının ise 26 Ağustos 2025 Salı günü yayımlanması bekleniyor.

