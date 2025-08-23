ARA
Fethiye'de yelkenli dev: Ziyaretçiler neden Bot kullandı?

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden Club Med 2, Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Büyüklüğü nedeniyle gemi limana yanaşamayınca 283 turist botlarla karaya taşındı.


Fransa bayraklı dev gemi Club Med 2, Yunanistan’ın Rodos kentinden Fethiye’ye geldi. 182 metre uzunluğa, 20 metre genişliğe ve 80 metre yüksekliğe sahip olan gemi, 5 yelken direği ve 210 kişilik mürettebatıyla dikkat çekti. 

Gemi, büyüklüğü nedeniyle Fethiye Limanı’na yanaşamadı. Limana inmek isteyen 283 turist, botlarla taşındı. Turistler Kayaköy ve Ölüdeniz mahallelerini, ilçe merkezini ve tarihi yapıları gezerek, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Yapımına 1992 yılında başlanan ve 1996’da hizmete giren gemi, gün boyu Fethiye Körfezi’nde kaldıktan sonra akşam saatlerinde Antalya’ya hareket edecek.

