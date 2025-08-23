Kırsalda yepyeni bir dönüşüm: Güneş enerjisiyle büyüyen tropikal meyve bahçesi

Tropikal meyve yetiştiricileri için suyun önemine vurgu yapan Hüddoğlu, yer altı kaynaklarından veya derelerden suyu havuzlara getirmede kullanılacak enerjinin, en büyük maliyetlerden olduğunu ifade etti.

Hüddoğlu, enerji maliyetini kısmak için bakanlığın destekleriyle GES yatırımı yaptıklarını anlatarak, "Yaklaşık 100 dönüm arazimizde 2 bin 250 metrekarelik bir alanda 250 kW enerji üretiyoruz. Buranın enerji maliyetini karşılıyoruz. 5 yıl önce yaptığımız 2 milyon liralık yatırımla ortalama yıllık 1 milyon 400 bin liralık bir enerji tasarrufu sağlıyoruz." diye konuştu.

Enerji maliyetini kısmak için hayata geçirdikleri projenin üreticiler için önemine dikkati çeken Hüddoğlu, yetkililerin, üreticilere GES yatırımı konusunda daha fazla kolaylık sağlamasını istedi.