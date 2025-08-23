KTÜ araştırması ortaya koydu: Karadeniz kıyıları tehlikede, plajların yüzde 90'ı 'kirli

"Bazı istasyonlarda her adımda bir çöp görülebiliyordu"

Bulgaristan sınırından Gürcistan sınırına kadar, yaklaşık 1400 kilometre boyunca uzanan kıyı şeridinde 37 istasyon belirlediklerini kaydeden Terzi, araştırmayı, Avrupa Birliği Denizlerinde Deniz Çöplerinin İzlenmesi (The Monitoring of Marine Litter in European Seas) kılavuzuna göre yürüttüklerini anlattı.

Terzi, şöyle devam etti:

"Araştırma yaptığımız istasyonları belirlerken bunların yerleşim yerleri ve derelere olan uzaklığı, kentsel ve turistik amaçla kullanılıp kullanılmadığı gibi kriterleri göz önünde bulundurduk. Çalışmamızı 2,5 santimetrenin üzerindeki katı atıklara yönelik olarak yürüttük ve toplamda 29 bin 610 adet katı atık toplayarak materyallerine ve kullanım alanlarına göre bu atıkları sınıflandırdık."

Çöp yoğunluğu yüksek istasyonların genellikle dere ağızlarına yakın istasyonlar olduğuna ve taşınımdan daha fazla etkilendiklerine işaret eden Terzi, "Plajların yüzde 90'ının kirli ve çok kirli düzeyde olduğunu saptadık. Bazı istasyonlarda her adımda bir çöp görülebiliyordu." dedi.