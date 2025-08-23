ARA
DOLAR
40,94
0,02%
DOLAR
EURO
48,02
0,77%
EURO
GRAM ALTIN
4439,43
1,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
11372,33
0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Yenilenmesi için getirilen yün yastıktan 7 Cumhuriyet altını çıktı

Yenilenmesi için getirilen yün yastıktan 7 Cumhuriyet altını çıktı

Kahramanmaraş'ta yenilenmesi için getirilen yastıktaki yünün içinden 7 adet Cumhuriyet altını çıktı.


Yenilenmesi için getirilen yün yastıktan 7 Cumhuriyet altını çıktı

Şehirde halı yıkamacılığı yapan ve aynı zamanda yorgan, yastık ile nevresim üretimi gerçekleştiren esnaf Zülfikar Çırak, müşterisinin getirdiği eski bir yastığın içini açtı.

Pamuk ve yünleri yenilemek için ayrıştıran Çırak, küçük bir kutu buldu. Kutuyu açtığında içinde 7 adet Cumhuriyet altını olduğunu gören esnaf, hiçbir tereddüt etmeden emaneti sahibine ulaştırdı.

Bulduğu altınları sahibine teslim eden Çırak, "Yastığı açtığımda içinden kutu çıktı. Kutunun içinde de 7 adet altın vardı. Bu altın bana ait değildi, hemen sahibine haber verip teslim ettim" dedi.

Yenilenmesi için getirilen yün yastıktan 7 Cumhuriyet altını çıktı-1
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL