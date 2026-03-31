AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL sınav sonucu sorgulama

Sınavların ardından adayların merakla beklediği soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 18 Mart itibarıyla yayımlanmış olup, itiraz süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte dijital değerlendirme aşamasına geçilmiştir.
MEB tarafından yayımlanan resmi iş takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının 22 Nisan 2026 Çarşamba günü erişime açılması planlanmaktadır. Optik formların okunması ve e-Sınav uygulamalarının (6 Mart – 13 Nisan) tamamlanmasının ardından tüm veriler tek bir havuzda toplanarak öğrencilerin başarı puanları netleştirilecektir.
Sonuç Sorgulama
Adaylar, sonuçların ilan edildiği andan itibaren AÖL Bilgi Yönetim Sistemi (aolweb.meb.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle puanlarını görüntüleyebileceklerdir.
Puan Hesaplama Detayları
100 tam puan üzerinden yapılan değerlendirmede:
Her doğru cevap 5 puan değerindedir.
Yanlış cevaplar, sınav puanı hesaplamasında doğru yanıtları etkilemeyecektir.
Mezuniyet kredisi ve dönem geçişleri için kritik önem taşıyan bu sonuçlar, aynı zamanda 3. dönem kayıt ve yenileme işlemleri için de temel oluşturacaktır.