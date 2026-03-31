Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte küresel ekonominin rotasını belirleyen en önemli aktörlerden biri olan Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı takvimi, yatırımcılar ve piyasa analizcileri tarafından mercek altına alınmış durumda. Peki Fed faiz kararı ne zaman? Gözler 2026 Nisan ayı FED kararında

Jeopolitik gerilimlerin ve devam eden bölgesel çatışmaların küresel tedarik zinciri ile enerji maliyetleri üzerindeki baskısı sürerken; Fed’in para politikası setinde nasıl bir değişikliğe gideceği, yalnızca ABD ekonomisi için değil, gelişmekte olan piyasalar için de kritik bir viraj niteliği taşımaktadır.

2026 Nisan Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026 yılı nisan ayı toplantısını 28 - 29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecektir. İki gün sürecek kritik görüşmelerin ardından, faiz kararı ve beraberindeki politika metni 29 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00’de kamuoyuna duyurulacaktır. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı sözlü yönlendirmeler, bankanın yılın geri kalanındaki enflasyonla mücadele ve büyüme dengesi stratejisine dair ipuçları taşıyacaktır.

Jeopolitik Riskler ve Faiz Kararına Olası Etkileri

Küresel çapta devam eden savaş ve çatışma ortamı, Fed’in karar mekanizmasında "temkinli duruş" gerekliliğini artırmaktadır. Piyasalardaki hakim beklentiler şu üç temel senaryo üzerinde yoğunlaşmaktadır:

Pas Geçme Senaryosu: Mevcut yüksek faiz ortamının ekonomik büyümeyi baskılama riskine karşı, Fed’in nisan toplantısında faizleri sabit bırakarak bekle-gör stratejisi izlemesi en güçlü ihtimal olarak değerlendirilmektedir.

 

Enflasyon Baskısı ve Şahin Duruş: Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyonist baskıyı tetiklemesi durumunda, sıkılaşma döngüsünün devam edebileceğine dair sinyallerin korunması öngörülmektedir.

Likidite ve Güvenli Liman Etkisi: Savaşın yarattığı belirsizlik ortamında, dolar endeksinin (DXY) güçlenmesi ve sermayenin güvenli limanlara kayması, Fed’in karar metnindeki tonlamayı doğrudan etkileyecektir.
0
