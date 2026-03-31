Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2026 toplantı tarihi

2026 Nisan TCMB Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık takvim doğrultusunda, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Nisan 2026 Perşembe gününün resmi tatil olması sebebiyle bir günlük kayma ile 24 Nisan 2026 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Kurulun faiz kararı ve politika metni, aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacaktır. Toplantı sonrası yayımlanacak olan duyuru, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi ve sıkı para politikası duruşundaki kararlılığına dair en güncel mesajları içerecektir.