Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2026 toplantı tarihi

Yatırımcıların, portföy yöneticilerinin ve vatandaşların odağında yer alan bu stratejik karar; dezenflasyon süreci, döviz likiditesi ve iç talep dengelenmesi açısından 2026 yılının ikinci çeyreğine dair en somut verileri sunacaktır.
2026 Nisan TCMB Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık takvim doğrultusunda, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Nisan 2026 Perşembe gününün resmi tatil olması sebebiyle bir günlük kayma ile 24 Nisan 2026 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Kurulun faiz kararı ve politika metni, aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacaktır. Toplantı sonrası yayımlanacak olan duyuru, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi ve sıkı para politikası duruşundaki kararlılığına dair en güncel mesajları içerecektir.
Piyasa Beklentileri ve Makroekonomik Senaryolar
Ekonomi çevrelerinde Nisan ayı kararına ilişkin öngörüler, temel makroekonomik veriler ışığında şu üç ana başlık altında toplanmaktadır:
Sıkı Duruşun Korunması: Enflasyonun kalıcı düşüş eğilimine girmesi hedeflenirken, Merkez Bankası’nın politika faizini mevcut seviyelerde sabit tutarak "bekle-gör" stratejisini sürdürmesi en güçlü beklenti olarak öne çıkmaktadır.
Likidite Yönetimi ve Yan Araçlar: Faiz kararıyla eş zamanlı olarak, piyasadaki fazla likiditenin sterilizasyonu ve miktarsal sıkılaşma adımlarının (zorunlu karşılıklar vb.) destekleyici bir unsur olarak kullanılması muhtemel görülmektedir.
Küresel Konjonktür Etkisi: Fed ve ECB gibi majör merkez bankalarının nisan ayı hamleleri ile jeopolitik risklerin emtia fiyatları üzerindeki baskısı, PPK metnindeki "risk vurguları" üzerinde belirleyici rol oynayacaktır.