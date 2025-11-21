ARA
Planlarını şimdiden yapmak isteyenler için, Hicri takvime göre belirlenen Kurban Bayramı'nın 2026 yılındaki tarihleri kesinleşti. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?


Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre belirlenen 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti. Milyonlarca kişinin tatil planlarını şekillendiren bu önemli dönem, 2026 yılının Mayıs ayının sonuna denk geliyor.   

2026 Kurban Bayramı Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

GünTarihDurum
Arife Günü26 Mayıs 2026Salı (Yarım Gün Resmi Tatil)
Bayramın 1. Günü27 Mayıs 2026Çarşamba (Resmi Tatil)
Bayramın 2. Günü28 Mayıs 2026Perşembe (Resmi Tatil)
Bayramın 3. Günü29 Mayıs 2026Cuma (Resmi Tatil)
Bayramın 4. Günü30 Mayıs 2026Cumartesi (Resmi Tatil)

2026 Kurban Bayramı Tatil Süresi

SüreçGün SayısıAçıklama
Resmi Tatil Süresi4,5 GünArefe günü (26 Mayıs Salı) yarım gün ve bayramın 4 günü (27-30 Mayıs) tam gün tatil kapsamındadır.
Potansiyel Tatil Süresi9 Gün25 Mayıs Pazartesi gününün de idari izin ilan edilmesi durumunda, tatil bir önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 güne çıkacaktır.

Tatilin 9 güne uzayıp uzamayacağı, resmi makamların Pazartesi gününü idari izin ilan etme kararına bağlı. Bu karar genellikle bayrama yakın bir tarihte alınıyor. 

 

