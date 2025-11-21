Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre belirlenen 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti. Milyonlarca kişinin tatil planlarını şekillendiren bu önemli dönem, 2026 yılının Mayıs ayının sonuna denk geliyor.
2026 Kurban Bayramı Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
|Gün
|Tarih
|Durum
|Arife Günü
|26 Mayıs 2026
|Salı (Yarım Gün Resmi Tatil)
|Bayramın 1. Günü
|27 Mayıs 2026
|Çarşamba (Resmi Tatil)
|Bayramın 2. Günü
|28 Mayıs 2026
|Perşembe (Resmi Tatil)
|Bayramın 3. Günü
|29 Mayıs 2026
|Cuma (Resmi Tatil)
|Bayramın 4. Günü
|30 Mayıs 2026
|Cumartesi (Resmi Tatil)
2026 Kurban Bayramı Tatil Süresi
|Süreç
|Gün Sayısı
|Açıklama
|Resmi Tatil Süresi
|4,5 Gün
|Arefe günü (26 Mayıs Salı) yarım gün ve bayramın 4 günü (27-30 Mayıs) tam gün tatil kapsamındadır.
|Potansiyel Tatil Süresi
|9 Gün
|25 Mayıs Pazartesi gününün de idari izin ilan edilmesi durumunda, tatil bir önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 güne çıkacaktır.
Tatilin 9 güne uzayıp uzamayacağı, resmi makamların Pazartesi gününü idari izin ilan etme kararına bağlı. Bu karar genellikle bayrama yakın bir tarihte alınıyor.