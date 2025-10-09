Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı çalışma takvimini resmen yayımladı. Bu takvimle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin en çok merak ettiği Kasım ara tatili ve yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri kesinleşmiş oldu Uzun bir eğitim maratonu öncesinde öğrencilere dinlenme ve sosyal aktivitelere odaklanma fırsatı sunan ara tatil uygulaması, bu yılın ilk molasını Kasım ayında verecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım'daki ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 Tatil Takvimi

Tatil Türü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Birinci Ara Tatil (Kasım) 10 Kasım 2025 Pazartesi 14 Kasım 2025 Cuma Yarıyıl Tatili (Sömestr) 19 Ocak 2026 Pazartesi 30 Ocak 2026 Cuma İkinci Ara Tatil (Mart) 16 Mart 2026 Pazartesi 20 Mart 2026 Cuma Okulların Kapanışı - 26 Haziran 2026 Cuma

2026 Resmi tatil günleri

1 Ocak 2026 – Perşembe – Yılbaşı

19 Mart 2026 – Perşembe – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

20 Mart 2026 – Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 – Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 – Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2026 – Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 – Cuma – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 – Salı – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 – Salı – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)

27 Mayıs 2026 – Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs 2026 – Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs 2026 – Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs 2026 – Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2026 – Çarşamba – Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 – Pazar – Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 – Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün)

29 Ekim 2026 – Perşembe – Cumhuriyet Bayramı