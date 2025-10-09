Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı çalışma takvimini resmen yayımladı. Bu takvimle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin en çok merak ettiği Kasım ara tatili ve yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri kesinleşmiş oldu Uzun bir eğitim maratonu öncesinde öğrencilere dinlenme ve sosyal aktivitelere odaklanma fırsatı sunan ara tatil uygulaması, bu yılın ilk molasını Kasım ayında verecek.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Kasım'daki ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.
2025-2026 Tatil Takvimi
|Tatil Türü
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Birinci Ara Tatil (Kasım)
|10 Kasım 2025 Pazartesi
|14 Kasım 2025 Cuma
|Yarıyıl Tatili (Sömestr)
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|30 Ocak 2026 Cuma
|İkinci Ara Tatil (Mart)
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma
|Okulların Kapanışı
|-
|26 Haziran 2026 Cuma
2026 Resmi tatil günleri
1 Ocak 2026 – Perşembe – Yılbaşı
19 Mart 2026 – Perşembe – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)
20 Mart 2026 – Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart 2026 – Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart 2026 – Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2026 – Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 – Cuma – Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 – Salı – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 – Salı – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)
27 Mayıs 2026 – Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs 2026 – Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs 2026 – Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs 2026 – Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2026 – Çarşamba – Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 – Pazar – Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 – Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün)
29 Ekim 2026 – Perşembe – Cumhuriyet Bayramı