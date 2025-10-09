Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar? 2025 Merkezi sistem ısıtma Ekim ayında mı başlıyor?

Türkiye genelinde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, merkezi sistemle ısınan konutlarda oturan yüz binlerce vatandaş, kaloriferlerin yanmaya başlayacağı 2025 kış sezonu tarihlerini araştırmaya başladı.

MERKEZİ ISITMA KALORİFER NE ZAMAN YANAR?

Havaların soğumasıyla birlikte merak edilen merkezi ısıtma sistemlerinin açılış tarihi, genel bir yönetmelikle belirlenmiş olsa da, yerel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

Yasal Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Merkezi ısıtma sistemlerinin çalışmaya başlama ve bitiş tarihleri yönetmelikle standartlaştırılmıştır:

Yasal Açılış Tarihi: 15 Kasım

Yasal Kapanış Tarihi: 15 Nisan

Her İl Kendi Kararını Veriyor

Ancak, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle bu tarihin her yerde aynı anda uygulanması söz konusu değildir. Bu kapsamda, yasal tarihlerden önce kaloriferlerin yakılması konusunda her ilin Valiliği kendi kararını verme yetkisine sahiptir.

Vatandaşların, ikamet ettikleri şehirlerde merkezi ısıtmanın tam olarak ne zaman başlayacağını öğrenmek için kendi Valiliklerinin resmî açıklamalarını veya yerel yönetim duyurularını takip etmesi gerekmektedir.

Merkezi Isıtma Sistemi Nedir?

Merkezi ısıtma sistemi, bir binada veya birden fazla binadan oluşan bir yerleşkede (site, tesis vb.) ısıtma enerjisinin tek bir merkezde üretilip, bu merkezden diğer tüm yaşam alanlarına dağıtılması yöntemidir.

Tanım olarak:

Tek Merkezli Üretim: Isı enerjisi, genellikle bir kazan dairesinde (kömür, doğalgaz veya fuel oil yakılarak) üretilir.

Eşit Dağıtım: Elde edilen bu sıcak su veya buhar, pompalar ve boru hatları aracılığıyla binaların içine ve dairelerdeki radyatörlere (peteklere) eşit bir şekilde dağıtılır, böylece tüm dairelerin ısınması sağlanır.

Bu sistemler, özellikle büyük binalarda ve sitelerde yakıt tasarrufu ve yönetim kolaylığı sağlaması açısından tercih edilir.