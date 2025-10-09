Hazır beton sektörü İstanbul'da buluşacak

Türkiye Hazır Beton Sektörü, Düşük Karbonlu ve Sürdürülebilir Geleceğin Yol Haritasını İstanbul’da Açıklıyor. Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan inşaat ve hazır beton sektörü, 2025 yılına “sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve düşük karbon hedefleri” ile giriyor. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve TG Expo iş birliğiyle düzenlenen “BETON 2025 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ve Zirvesi”, 12–15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek organizasyon, yıllık 130 milyon m³ üretimle tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan Türkiye hazır beton sektörünün ekonomik, çevresel ve teknolojik geleceğini ise “BETON 2025 Zirvesi”nde masaya yatıracak.

Avrupa’nın en yüksek üretimine sahip Türkiye beton sektörü, döngüsel ekonomi başlıklarını dört gün boyunca teknik oturumlarda ele alacak. 100’ü aşkın firma ve 12 bini aşkın profesyonelin beklendiği etkinlik; düşük karbon stratejileri, döngüsel ekonomi, mevzuata uyum ve dijitalleşme başlıklarını teknik oturumlara taşıyacak. Organizasyon, ürün sergilerinin ötesinde, yeniden yapılanma ve sürdürülebilir şehirleşmeye ilişkin uygulanabilir politika ve standart önerileri üretmeyi hedefliyor.

Ekonominin Görünmez Devi ve İnşaat Sektörünün en önemli paydaşı

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin 2024 Sektör Raporu’na göre, hazır beton üretimi bir önceki yıla göre %9,2 artışla 130 milyon m³e ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde Türkiye ekonomisi %3,2, inşaat sektörü ise %9,3 büyüdü. Bu tablo, betonun yalnızca bir yapı malzemesi değil, Türkiye’nin ekonomik büyümesinde kilit rol oynayan bir stratejik ürün olduğunu gösteriyor.

Hazır beton sektörü, yaklaşık 200 milyar TL’lik ciro ve 45 bini aşkın istihdamıyla ülke ekonomisinin görünmez devi konumunda. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) verilerine göre Türkiye, 2009 yılından bu yana Avrupa’nın en büyük hazır beton üreticisi. Hazır betonun yapı maliyetleri içindeki payı ortalama %8 seviyesinde. Bu oran, üretimde verimlilik ve karbon salımı azaltımı politikalarının önemini artırıyor.