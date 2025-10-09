Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğu ortak yazılı sınav takvimini genişletiyor. Bakanlık, daha önce duyurulan sınavlara ek olarak, belirli sınıf ve derslerin ikinci yazılı sınavlarını da "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleyecek.
ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini resmen duyurdu. Ortak sınavlar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerindeki belirlenen derslerde uygulanacak.
İşte yayımlanan takvime göre, öğrencilerin hazırlık yapması gereken sınav tarihleri:
1. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Kasım 2025)
|Sınıf Düzeyi
|Ders
|Tarih
|7. Sınıf
|Türkçe
|4 Kasım Salı
|8. Sınıf
|Türkçe
|5 Kasım Çarşamba
|9. Sınıf
|Matematik
|6 Kasım Perşembe
2. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Nisan 2026)
|Sınıf Düzeyi
|Ders
|Tarih
|6. Sınıf
|Türkçe
|7 Nisan Salı
|6. Sınıf
|Matematik
|8 Nisan Çarşamba
|8. Sınıf
|Matematik
|8 Nisan Çarşamba
|10. Sınıf
|Matematik
|9 Nisan Perşembe
|10. Sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
|10 Nisan Cuma
2. Dönem 2. Yazılı Sınavları (Haziran 2026)
|Sınıf Düzeyi
|Ders
|Tarih
|7. Sınıf
|Matematik
|2 Haziran Salı
|9. Sınıf
|Türk Dili ve Edebiyatı
|3 Haziran Çarşamba
Ortak Sınavlarda Yeni Dönem: Açık Uçlu Sorularla Derinlemesine Ölçme
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı ortak yazılı sınavlarda, sınav formatıyla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Bu yılki ortak sınavlarda, öğrencilerin bilgi düzeyini daha kapsamlı ölçmek amacıyla açık uçlu sorulara da yer verilecek.
Bu uygulama ile hedeflenenler şunlardır:
Derinlemesine Anlama Ölçümü: Açık uçlu sorular sayesinde, öğrencilerin konuları ezberden ziyade ne kadar anladığı ve bilgiyi nasıl yapılandırdığı daha derinlemesine ölçülebilecek.
Nitelikli Geri Bildirim: Elde edilen veriler, öğretmenlerin öğrencilere vereceği geri bildirimlerin niteliğini artıracak ve öğrenme sürecinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bilgiler sunacak.
Bu yeni format, öğrencileri yalnızca çoktan seçmeli cevaplara odaklanmak yerine, konuları analiz etmeye ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.