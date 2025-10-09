ARA
  • Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz yıllarda olumlu geri dönüşler alınan ortak yazılı sınav uygulamasının 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu. Peki Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınav tarihleri


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğu ortak yazılı sınav takvimini genişletiyor. Bakanlık, daha önce duyurulan sınavlara ek olarak, belirli sınıf ve derslerin ikinci yazılı sınavlarını da "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleyecek.

ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini resmen duyurdu. Ortak sınavlar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerindeki belirlenen derslerde uygulanacak.

İşte yayımlanan takvime göre, öğrencilerin hazırlık yapması gereken sınav tarihleri:

1. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Kasım 2025)

Sınıf DüzeyiDersTarih
7. SınıfTürkçe4 Kasım Salı
8. SınıfTürkçe5 Kasım Çarşamba
9. SınıfMatematik6 Kasım Perşembe

2. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Nisan 2026)

Sınıf DüzeyiDersTarih
6. SınıfTürkçe7 Nisan Salı
6. SınıfMatematik8 Nisan Çarşamba
8. SınıfMatematik8 Nisan Çarşamba
10. SınıfMatematik9 Nisan Perşembe
10. SınıfTürk Dili ve Edebiyatı10 Nisan Cuma

2. Dönem 2. Yazılı Sınavları (Haziran 2026)

Sınıf DüzeyiDersTarih
7. SınıfMatematik2 Haziran Salı
9. SınıfTürk Dili ve Edebiyatı3 Haziran Çarşamba

Ortak Sınavlarda Yeni Dönem: Açık Uçlu Sorularla Derinlemesine Ölçme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı ortak yazılı sınavlarda, sınav formatıyla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Bu yılki ortak sınavlarda, öğrencilerin bilgi düzeyini daha kapsamlı ölçmek amacıyla açık uçlu sorulara da yer verilecek.

Bu uygulama ile hedeflenenler şunlardır:

Derinlemesine Anlama Ölçümü: Açık uçlu sorular sayesinde, öğrencilerin konuları ezberden ziyade ne kadar anladığı ve bilgiyi nasıl yapılandırdığı daha derinlemesine ölçülebilecek.

Nitelikli Geri Bildirim: Elde edilen veriler, öğretmenlerin öğrencilere vereceği geri bildirimlerin niteliğini artıracak ve öğrenme sürecinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bilgiler sunacak.

Bu yeni format, öğrencileri yalnızca çoktan seçmeli cevaplara odaklanmak yerine, konuları analiz etmeye ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

