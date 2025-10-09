Ortak sınavlar ne zaman yapılacak? MEB 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğu ortak yazılı sınav takvimini genişletiyor. Bakanlık, daha önce duyurulan sınavlara ek olarak, belirli sınıf ve derslerin ikinci yazılı sınavlarını da "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleyecek.

ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini resmen duyurdu. Ortak sınavlar, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerindeki belirlenen derslerde uygulanacak.

İşte yayımlanan takvime göre, öğrencilerin hazırlık yapması gereken sınav tarihleri:

1. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Kasım 2025)

Sınıf Düzeyi Ders Tarih 7. Sınıf Türkçe 4 Kasım Salı 8. Sınıf Türkçe 5 Kasım Çarşamba 9. Sınıf Matematik 6 Kasım Perşembe

2. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Nisan 2026)

Sınıf Düzeyi Ders Tarih 6. Sınıf Türkçe 7 Nisan Salı 6. Sınıf Matematik 8 Nisan Çarşamba 8. Sınıf Matematik 8 Nisan Çarşamba 10. Sınıf Matematik 9 Nisan Perşembe 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 10 Nisan Cuma

2. Dönem 2. Yazılı Sınavları (Haziran 2026)

Sınıf Düzeyi Ders Tarih 7. Sınıf Matematik 2 Haziran Salı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3 Haziran Çarşamba

Ortak Sınavlarda Yeni Dönem: Açık Uçlu Sorularla Derinlemesine Ölçme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı ortak yazılı sınavlarda, sınav formatıyla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Bu yılki ortak sınavlarda, öğrencilerin bilgi düzeyini daha kapsamlı ölçmek amacıyla açık uçlu sorulara da yer verilecek.

Bu uygulama ile hedeflenenler şunlardır:

Derinlemesine Anlama Ölçümü: Açık uçlu sorular sayesinde, öğrencilerin konuları ezberden ziyade ne kadar anladığı ve bilgiyi nasıl yapılandırdığı daha derinlemesine ölçülebilecek.

Nitelikli Geri Bildirim: Elde edilen veriler, öğretmenlerin öğrencilere vereceği geri bildirimlerin niteliğini artıracak ve öğrenme sürecinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bilgiler sunacak.

Bu yeni format, öğrencileri yalnızca çoktan seçmeli cevaplara odaklanmak yerine, konuları analiz etmeye ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.