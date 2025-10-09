Evde bakım maaşı Ekim ayı ödemeleri yattı mı? 2025 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere ve ailelerine sağlanan Evde Bakım Desteği ödemeleri, her ayın ortasından itibaren illere göre belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylerin bakımının aile ortamında sürdürülmesini desteklemek amacıyla her ay düzenli olarak sağlanan Evde Bakım Desteği ödemeleri, Ekim ayı için de hak sahiplerinin gündeminde. Türkiye genelinde yüz binlerce vatandaşa ulaşan bu kritik destek için beklenen ödeme takvimi belli oldu.
Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, Evde Bakım Desteği ödemeleri her ayın 15'i itibarıyla illere göre belirlenen bir takvim çerçevesinde banka hesaplarına aktarılmaya başlıyor.
Bu çerçevede, Ekim ayı Evde Bakım Desteği ödemelerinin 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanması bekleniyor.
Ödemeler genellikle ayın 15'i ile 31'i arasında tamamlanmaktadır. Hak sahipleri, e-Devlet üzerinden veya banka kanalları aracılığıyla hesaplarına ödeme yapılıp yapılmadığını kolayca kontrol edebilirler.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hesaplara yatırılan Evde Bakım Desteği ödemelerinin hak sahiplerinin hesabına geçip geçmediği, e-Devlet kapısı üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, ödeme takibini gerçekleştirmek için şu adımları izleyebilir:
E-Devlet Kapısı'na Giriş: T.C. kimlik numarası ve şifreyle sisteme giriş yapılır.
Hizmet Araması: Arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılarak ilgili hizmete ulaşılır.
Bu hizmet aracılığıyla hak sahipleri, kendi ödemelerinin tutarı ve hesaba yatırıldığı tarih bilgisine anında ulaşabilmektedir.
Ekim ayı Evde Bakım Desteği ödemelerinin 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren illere göre belirlenen takvim çerçevesinde hesaplara aktarılmaya başlanması beklenmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç vatandaşlara sağlanan Evde Bakım Maaşı ödemeleri, Temmuz 2025 zammıyla birlikte güncellendi. Memur maaş katsayısında yapılan artış, bu sosyal yardıma da doğrudan yansıdı.
Zam Oranı: 2025 yılının Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan artış oranı yüzde 15,57 oldu.
Eski Tutar: Zam öncesinde hak sahiplerine ödenen Evde Bakım Maaşı miktarı 10.125 TL idi.
Yeni Tutar: Yapılan bu artışla birlikte, bakıma ihtiyacı olan bireylere destek olmak amacıyla ödenen Evde Bakım Maaşı tutarı 11.702 TL seviyesine yükseltildi.
Bu önemli artış, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara ve onlara bakan ailelere sağlanan maddi desteği kayda değer ölçüde güçlendirdi. Bu yeni miktar, 2025 yılının ikinci yarısı boyunca geçerli olacaktır.