Evde bakım maaşı Ekim ayı ödemeleri yattı mı? 2025 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylerin bakımının aile ortamında sürdürülmesini desteklemek amacıyla her ay düzenli olarak sağlanan Evde Bakım Desteği ödemeleri, Ekim ayı için de hak sahiplerinin gündeminde. Türkiye genelinde yüz binlerce vatandaşa ulaşan bu kritik destek için beklenen ödeme takvimi belli oldu.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, Evde Bakım Desteği ödemeleri her ayın 15'i itibarıyla illere göre belirlenen bir takvim çerçevesinde banka hesaplarına aktarılmaya başlıyor.

Bu çerçevede, Ekim ayı Evde Bakım Desteği ödemelerinin 15 Ekim 2025 tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanması bekleniyor.

Ödemeler genellikle ayın 15'i ile 31'i arasında tamamlanmaktadır. Hak sahipleri, e-Devlet üzerinden veya banka kanalları aracılığıyla hesaplarına ödeme yapılıp yapılmadığını kolayca kontrol edebilirler.