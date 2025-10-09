TEV burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursu sonuç tarihi

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından her yıl lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan burs destekleri için 2025-2026 Akademik Yılı başvuruları devam ediyor. Öğrenciler için önemli bir maddi destek olan bu burslar için başvuru tarihleri sona ermek üzere.
TEV BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerine sağlanan burslar için başvurular sona ermek üzereyken, adayların gözü şimdi burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.
TEV tarafından resmi bir sonuç tarihi açıklaması gelmedi; ancak öğrenciler geçen yılın takvimini dikkate alıyor.
Geçen eğitim yılında, yakın tarihlerde alınan başvuruların sonuçları 21 - 30 Ekim tarihleri arasında açıklanmıştı.
Bu durum, bu yıl da sonuçların Ekim ayının son haftasında (20-31 Ekim 2025) adaylara duyurulabileceği beklentisini güçlendiriyor.
TEV burs sonuçlarının açıklanmasının ardından, kazanan öğrencilerin burslarını alabilmeleri için taahhütname onayı gibi belge ve onay süreçlerini tamamlamaları gerekecektir.
TEV Burs Başvuru Şartları: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora
Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından sağlanan maddi destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin, başvurdukları eğitim kademesine göre belirli şartları taşıması gerekiyor. İşte üniversite (lisans/ön lisans) ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) burslarının detaylı başvuru koşulları:
Üniversite Burs Başvuru Şartları (Lisans ve Ön Lisans)
Vatandaşlık ve Okul Tipi: T.C. vatandaşı olmak ve devlet üniversitesinde lisans veya ön lisans programına kayıtlı olmak.
Eğitim Durumu: Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak.
Yaş ve Mezuniyet: 25 yaşını geçmemiş olmak ve daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak.
Akademik Başarı:
Ara sınıflar için genel not ortalamasının en az 2.50 / 4.00 (veya 100 üzerinden 65) olması gerekir.
DGS ile yerleşenler için ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 / 4.00 (veya 100 üzerinden 70) olmalıdır.
Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir. Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz.
Maddi Durum ve Kardeş Durumu: Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç). Aynı anda TEV’den aynı burs türünü alan bir kardeşi olmamak.
Disiplin: Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak.
Diğer Burslar: Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvurmaya engel değildir. Ancak TEV Bursu kazanıldığında, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekir (bazı istisnai durumlar hariç).
Lisansüstü Burs Şartları
Yüksek Lisans Bursu Şartları
Vatandaşlık: T.C. vatandaşı olmak.
Eğitim Durumu: Tezli yüksek lisans programının ilk yılı ya da bilimsel hazırlık aşamasında olmak.
Yaş Sınırı: 30 yaşından küçük olmak.
Akademik Başarı:
Lisans ortalamasının en az 3.00 / 4.00 olması gerekir.
Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak.
Doktora Bursu Şartları
Vatandaşlık: T.C. vatandaşı olmak.
Eğitim Durumu: Doktora programının ders aşamasında olmak.
Yaş Sınırı: 35 yaşından küçük olmak.
Akademik Başarı:
Yüksek lisans ortalamasının en az 3.00 / 4.00 olması gerekir.
Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak.
Başvuruların, burs türüne göre belirlenen son tarihe kadar (bazı lisans bursları için bugün 9 Ekim son gün) online olarak yapılması gerekmektedir. Burs sonuçlarının ise geçen yılki takvime göre Ekim ayının son haftasında açıklanması beklenmektedir.