TEV burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursu sonuç tarihi

TEV Burs Başvuru Şartları: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından sağlanan maddi destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin, başvurdukları eğitim kademesine göre belirli şartları taşıması gerekiyor. İşte üniversite (lisans/ön lisans) ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) burslarının detaylı başvuru koşulları:

Üniversite Burs Başvuru Şartları (Lisans ve Ön Lisans)

Vatandaşlık ve Okul Tipi: T.C. vatandaşı olmak ve devlet üniversitesinde lisans veya ön lisans programına kayıtlı olmak.

Eğitim Durumu: Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak.

Yaş ve Mezuniyet: 25 yaşını geçmemiş olmak ve daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak.

Akademik Başarı:

Ara sınıflar için genel not ortalamasının en az 2.50 / 4.00 (veya 100 üzerinden 65) olması gerekir.

DGS ile yerleşenler için ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 / 4.00 (veya 100 üzerinden 70) olmalıdır.

Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir. Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz.

Maddi Durum ve Kardeş Durumu: Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç). Aynı anda TEV’den aynı burs türünü alan bir kardeşi olmamak.

Disiplin: Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak.

Diğer Burslar: Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmak, başvurmaya engel değildir. Ancak TEV Bursu kazanıldığında, mevcut diğer bursların iptal edilmesi gerekir (bazı istisnai durumlar hariç).