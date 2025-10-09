Küresel gezginler 2026'da nereye seyahat edecek?

Önümüzdeki yıl gezginler bir amaçla başlayan, varış noktasından çok duygularla yönlendirilen seyahatleri tercih edecek. Hilton'un yeni yayınlanan 2026 Trendleri Raporu'na göre, küresel gezginler seyahatin; dinlenme arzusu, yeniden bağ kurma dürtüsü ve anlamlı hissettiren deneyimler arayışı gibi duygusal motivasyonlarla yönlendirildiği tatillerin yükselişini benimsiyor. Hilton bu eğilimi: Whycation: Seyahatin Yeni Başlangıç Noktası olarak nitelendiriyor.

Amaçlı Tatiller

Türk tatilciler artık sadece rutine ara vermekle yetinmiyor. Amaç ister dinlenme, ister kültürel keşif, isterse de kişisel gelişim olsun, seyahatler giderek daha fazla kilometre yapmaktan ziyade anlamları için tercih ediliyor. Bulgular, rahatlamaktan daha fazlasını isteyen bir gezgine işaret ediyor; farklı açılardan zenginleşme ve bağlantı istiyorlar.

• Dinlenme ve yenilenme: Türk seyahatseverler önümüzdeki yıl seyahat etmek için öncelikli nedenlerinin dinlenmek ve yenilenmek olduğunu söylüyor; bu da refahı ön planda tutan tatillere duyulan ihtiyacı vurguluyor (%65).

• Amaçlı seyahat: Büyük bir çoğunluk (%84) kendilerini yerel kültür ve geleneklere yakınlaştıran seyahatleri tercih ediyor ve bu da dinlenmenin olduğu kadar seyahatin de önemli olduğunu gösteriyor. Ayrıca kişisel bir tutku veya hobiyi keşfetmek için de zaman ayırmak istiyorlar (%79), bu da boş zamanın kişisel gelişimle birleştiğini gösteriyor. Türk tatilciler belirli bir restoran veya mutfağı denemek için bir destinasyon seçme eğilimindeyken (%61), çoğunluk (%72) yurtdışındaki yerel marketleri keşfetmekten hoşlanıyor ve gıdanın kültürel bir geçit olduğunun altını çiziyor.

• Öğrenme, gelişme ve bağlantı kurma: Üçte ikiden fazlası (%68) aktif olarak bilgi veya becerilerini zenginleştirecek seyahat fırsatları aradıklarını söylüyor ve bu da merakın seyahat programlarını şekillendirdiğini gösteriyor. Ayrıca, iş için seyahat etmekten hoşlandıklarını çünkü bunun iş arkadaşlarıyla bir topluluk oluşturduğunu (%74), dörtte üçü ise birlikte seyahat etmenin profesyonel ilişkileri güçlendirdiğini vurguluyor.

Aile Odaklı Maceralar Tatil Tercihlerini Şekillendiriyor

Türk aileler için birlikte seyahat etmek, gidilecek yerden çok paylaşılan deneyimlerle ilgili. Çocuklar seyahat planlarını giderek daha fazla etkiliyor ve ebeveynler rahatlık, bağlantı ve ev hissi veren tatillere öncelik veriyor.

• Çocuklar merkezde: Türk tatilcilerin çoğu (%82) nereye gideceklerini seçerken çocuklarının isteklerinin belirleyici bir rol oynadığını söyleyerek, aile seyahatlerinde genç seslerin artan gücünün altını çiziyor.

• Birliktelik önemli: Neredeyse dörtte üçü (%73) tatillerde ailece birlikte oyun oynamaya öncelik veriyor; bu da basit ortak faaliyetlerin gezmek kadar değerli olduğunu gösteriyor.

• Ev konforu: Günlük yaşamın sevilen unsurları da (%73'ünün en sevdiği yiyecekler ve hatta %69'unun evcil hayvanları) onlarla birlikte seyahat ediyor. Bu da rahatlık ve aşinalığın başarılı bir seyahat için gerekli olduğunu kanıtlıyor.

Yurtiçi, Yakın ve Romantik Kaçamaklar Artıyor

• Kolaylık, ekonomiklik ve yerel destinasyonlardan yana konan tercihler, daha fazla sayıda Türk'ün tatil planlarken evlerine daha yakın yerlerde kalmasına neden oluyor. Daha kısa yolculuklar da esneklik sunuyor ve seyahat stresini azaltıyor. Eve yakın: Türk gezginlerin yarısından fazlası (%54) yurt içinde tatil yapmayı planlarken, daha da fazlası (%65) evlerine beş saat mesafedeki kısa mesafeli seyahatleri tercih ediyor.

• Karayolu seyahati canlanıyor: Türk seyahat severlerin çoğunluğu (%81) spontanlığı, maliyet tasarrufunu ve aile bağlarını temel avantajlar olarak göstererek uçmak yerine karayolu seyahatlerini tercih ediyor ve yolculuğun kendisini paylaşılan bir deneyime dönüştürüyor.

• Romantik kaçamaklar: Türk gezginlerin %53'ü tatil seyahatlerine romantik partnerleriyle çıkmayı planlayarak Türkiye'yi dünya genelinde en yüksek 4. sıraya yerleştiriyor ve seyahat kültürlerinde paylaşılan deneyimlerin ve romantik kaçamakların önemine işaret ediyor.

Türk Tatilciler için Öne Çıkan Diğer Noktalar ve Karşılaştırma

Hilton'un araştırması, yukarıdaki önde gelen trendlerin ötesinde, Türk sakinlerinin değerler ve aile etkisinden iş-yaşam esnekliğine kadar seyahate nasıl yaklaştıklarına dair daha fazla bilgi ortaya koyuyor.

• İş ve seyahati harmanlama: %82'si yeni destinasyonlarda daha fazla zaman geçirmek için uzaktan çalışmayı tercih ediyor ve bu oran dünya genelinde en yüksek oranlardan biri.

• Kesintisiz internet bağlantısı: Diğer birçok ülkede olduğu gibi, Türk tatilcilerin %89'u yurt dışındayken güvenilir bir internet bağlantısına önem veriyor ve bu da bağlanabilirliği seyahatin vazgeçilmezi haline getiriyor.

• Güvenilir markalar: 79'u yolculukları sırasında zaten tanıdıkları ve güvendikleri markalarla etkileşim kurmayı tercih ederken, bu oran Almanlarda sadece %43.

Yeni arkadaşlar edinmek: Yolda kalıcı sosyal bağlantılar kurma arzusuna işaret eden Türk gezginlerin %69'u, seyahatleri sırasında ilgi alanlarıyla ilgili etkinlikler sırasında yeni arkadaşlar edindiklerini söylüyor ki bu oran diğer pek çok ülkeyle paralel. Buna karşılık, Japon gezginlerin sadece %22'si aynı durumu bildirerek ankete katılanlar arasındaki en düşük seviyeyi kaydediyor