HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM HMGS 2 sınav sonuç tarihi

Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık, noterlik, hâkimlik ve savcılık gibi mesleklere geçişini sağlayan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başarıyla tamamlandı. Sınavlar 18 farklı ilde belirlenen merkezlerde düzenlendi. Bu oturumlara 16.240 aday HMGS/2 için, 1.267 aday ise İYÖS için başvurdu. Her iki sınavda da adaylara 120 adet test sorusu yöneltildi ve cevaplama süresi olarak 155 dakika verildi. Adayların merakla beklediği sonuç açıklama tarihi ise ÖSYM'nin resmî takvimiyle netleşti.