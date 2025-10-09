HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM HMGS 2 sınav sonuç tarihi

Hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık, noterlik, hâkimlik ve savcılık gibi mesleklere geçişini sağlayan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başarıyla tamamlandı. Sınavlar 18 farklı ilde belirlenen merkezlerde düzenlendi. Bu oturumlara 16.240 aday HMGS/2 için, 1.267 aday ise İYÖS için başvurdu. Her iki sınavda da adaylara 120 adet test sorusu yöneltildi ve cevaplama süresi olarak 155 dakika verildi. Adayların merakla beklediği sonuç açıklama tarihi ise ÖSYM'nin resmî takvimiyle netleşti.
HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hukuk alanında kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sona erdi. Adayların heyecanla beklediği sonuç açıklama tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile kesinleşti.
ÖSYM takvimine göre:
HMGS/2 Sonuç Tarihi: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları, 23 Ekim 2025 Perşembe günü ilan edilecektir.
HMGS'de başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekiyor. Bu puan barajını aşanlar, avukatlık ve noterlik stajına başlama ile hâkimlik/savcılık sınavlarına başvurma hakkı kazanacak..
HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, sonuçlar açıklandığı gün doğru adresten bilgiye ulaşabilirler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarını sadece internet üzerinden duyurmaktadır. Adaylar, 23 Ekim 2025 Perşembe günü açıklanacak olan HMGS/2 sonuçlarına şu adresten erişebilirler:
Sorgulama Adresi: https://sonuc.osym.gov.tr
Adayların sisteme giriş yapabilmek ve sonuçlarını öğrenebilmek için kullanması gereken bilgiler şunlardır:
T.C. Kimlik Numarası
Aday Şifresi
Sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alan adaylar, mesleki kariyerlerinde bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanacaktır.
HMGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANMIŞTI
28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)