Vakıfbank personel alımı 2025 başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Yayınlanan yeni duyuruya göre Vakıfbank, Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur alımı yapacak. Vakıfbank 2025 memur alımı ilanına ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde...
Vakıfbank personel alımı 2025 başvuruları ne zaman?
Başvuru Tarihleri
21.08.2025 (Perşembe) – 07.09.2025 (Pazar)
Vakıfbank personel alımı 2025 başvuruları nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresi üzerinden giriş yapılacak ve sınav başvuru formu doldurulacaktır.
Başvuru sırasında adaylara ünvan tercihi için aşağıdaki seçenekler sunulacaktır. Adaylar aşağıdaki ünvanlardan sadece birini tercih edebilecektir.
• Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı
• Uzman Yardımcısı
• Memur
Sınav başvuru formu doldurulurken adayların son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğraf, sınav günü adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte ve ön cepheden çekilmiş
olmalıdır. Başvurusunu tamamlayan adaylar başvurularına ilişkin hiçbir konuda (kişisel bilgiler, sınav merkezi, fotoğraf vb.) değişiklik yapamayacaktır.
Başvurular sadece İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (https://vakifbank.istanbul.edu.tr) üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, yapılan başvuruya ilişkin
herhangi bir belge göndermesine gerek yoktur.
Vakıfbank personel alımı 2025 sınav tarihi
Tarih: 21.09.2025 Pazar - Saat 10.00
Sınavın Gerçekleştirileceği Merkezler
Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş,
Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak.
Sınav Ücreti Ödemeleri
Sınav ücreti 900 TL’dir.
Ödeme işlemi, İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (https://vakifbank.istanbul.edu.tr) üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla başvuru esnasında gerçekleştirilecektir.
Sınav ücreti ödemeleri, sadece İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'nin yukarıda belirtilen internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Bankamız ödeme kanallarıyla işlem gerçekleştirilemeyecektir.
Havale, EFT ve diğer yöntemlerle yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
Sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen veya alınmayan, sınavda başarısız olan, başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
SINAV GÜNÜ
Adayın Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:
Sınav başvurusu kabul edilen adaylar, 15.09.2025 - 21.09.2025 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet sitesinden Sınav Giriş Belgesi’ni alabileceklerdir.
Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde ise sınav
salonundan çıkılmayacaktır.
Yazılı sınava katılacak adaylar sınava girebilmek için;
Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, üzerinde silinti, kazıntı veya değişiklik yapılmamış, tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya üzerinde
T.C. kimlik numarası bulunan güncel fotoğraflı sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaport veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici
Kimlik Belgesi'ni, T.C. kimlik numarası bulunan Evlilik Cüzdanını veya Avukat Kimlik Belgesi/Baro Kimlik Belgesini ibraz etmek zorundadır.
Bunların dışında hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.
Belgelerinde eksiklik bulunan adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınava katılacak adaylar, yanlarında kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır. Sınavda hesap makinesi kullanılamayacaktır.
Mülakata sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağrılacaktır. Mülakat yeri, tarihi ve saati yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca bildirilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI
Adayların sınava başvurabilmesi için;
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
3. İkamet şartına ilişkin olarak;
Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanları için ikamet şartı aranmamaktadır.
Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo-2’de yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2’de yer alan il/illerde ikamet etmesi
gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
Memur ünvanına başvuran adaylar Tablo-3'te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-3'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir.
Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,
5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dâhildir.)
6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı/BT
Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer ünvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya başvurduğu ünvandan
farklı bir ünvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)
7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)
8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;
Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve sırasıyla Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3’te yer alan lisans
bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 22.12.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)
9. Sağlık durumuna ilişkin olarak;
Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli
seyahate elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)
Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu
istenecektir.)
10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini
tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)
Yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir.
Sınava başvuru yapılırken İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'ne girilen bilgilerde yanlış ya da hatalı beyanda bulunan, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayın, sınavı
kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların sınava başvuran her aday tarafından başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı mutlaka
bilinmelidir.