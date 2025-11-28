Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatındaki kadrolarda görevlendirmek üzere, herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapmaksızın, 2024 KPSS (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak toplam 27 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
Başvuru Tarihi ve Şekli
Başlangıç Tarihi: 8 Aralık 2025
Bitiş Tarihi: 22 Aralık 2025
Başvuru Adresi: Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemleri menüsünden veya doğrudan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
Önemli Not: Adayların sadece öğrenim durumlarına uygun tek bir pozisyon için başvuruda bulunmaları gerekmektedir; birden fazla başvuru geçersiz sayılacaktır.
Kontenjan ve Pozisyon Dağılımı
|Pozisyon Adı
|Kontenjan
|Öğrenim Düzeyi (Örnek)
|KPSS Puan Türü
|Şoför (Destek Personeli)
|14 kişi
|Ön Lisans
|KPSSP93
|Büro Personeli
|6 kişi
|Lisans (İİBF, İşletme vb.)
|KPSSP3
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|6 kişi
|Ön Lisans/Lise
|KPSSP93/94
|Temizlik Personeli (Destek Personeli)
|1 kişi
|Lise
|KPSSP94
|TOPLAM
|27 kişi
Genel Başvuru Şartları
Tüm pozisyonlar için adaylarda aranan ortak ve pozisyona özel bazı şartlar bulunmaktadır:
KPSS Puanı: 2024 KPSS (B) Grubu sınavından, pozisyonun gerektirdiği puan türünden (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94) asgari 60 ve üzeri puan almış olmak.
Yaş Sınırı: Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
Türk vatandaşı olmak ve askerlikle ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için).
Görevini yapmaya engel akıl hastalığı bulunmamak.
Özel Şartlar (Örnekler): Güvenlik Görevlisi kadrosu için Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı ve boy/kilo şartı; Şoför kadrosu için D ve DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (gezici kütüphanelerde görevlendirme için); Destek Personeli (Temizlik) için son 3 yıl içinde en az 90 gün fiili hizmet şartı aranmaktadır.
Değerlendirme Süreci
Yerleştirme: Yerleştirmeler, her pozisyon için KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama ile gerçekleştirilecektir.
Yedek Aday: Her pozisyon için, alınacak personel sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Sonuç İlanı: Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, Bakanlığın resmî internet sitesi (www.ktb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir.