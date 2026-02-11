ARA
  Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kocaeli kurası canlı nasıl izlenir?

Kocaeli'de binlerce ailenin heyecanla beklediği TOKİ kura çekimi süreciyle ilgili en kritik gelişme yaşandı. Başvuru sahiplerinin beklediği takvim öne çekilerek kesinleşti. Peki Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kocaeli kurası canlı nasıl izlenir?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Kocaeli'de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kocaeli için belirlediği takvimde yapılan kritik değişiklik, heyecanı bu haftaya taşıdı. Toplam 153 bin başvurunun yapıldığı bu dev etapta, her 15 kişiden biri hak sahibi olma şansı yakalayacak.

TOKİ Kocaeli Kura Günü ve Program Akışı

Takvimde yapılan güncelleme ile kura çekimi planlanandan bir hafta öne alındı:

Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma

Saat: 10:30 (Kura başlangıcı)

Yer: Kocaeli Kongre Merkezi

Özel Katılım: Saat 14:00'te Bakan Murat Kurum'un katılımıyla törenin resmiyet kazanması bekleniyor.

Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?

Kura çekimi noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonuçlar dijital platformlara anlık yansıtılacak:

Canlı Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden kura anbean takip edilebilecek.

e-Devlet Sorgulama: Çekiliş bittikten kısa süre sonra "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla durumunuzu görebileceksiniz.

Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde "Kura Sonuçları" bölümünden isim listelerine ulaşılabilecek.

İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi

Kocaeli genelinde inşa edilecek 10 bin 340 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:

İlçe / BölgeKonut Sayısı
İzmit, Başiskele, Kartepe4.800
Gebze2.000
Dilovası1.750
Körfez1.200
Çayırova500
Derince90

Kura sonucunda adı çıkan "Asil" hak sahipleri, belirlenecek olan tarihlerde Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden sözleşme imzalama ve peşinat ödeme sürecine başlayacaklar. Eğer asil listeden vazgeçen olursa, kura ile belirlenen "Yedek" üyeler hak sahibi olma fırsatı yakalayacak.
