Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kocaeli kurası canlı nasıl izlenir?

Kocaeli'de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kocaeli için belirlediği takvimde yapılan kritik değişiklik, heyecanı bu haftaya taşıdı. Toplam 153 bin başvurunun yapıldığı bu dev etapta, her 15 kişiden biri hak sahibi olma şansı yakalayacak.