Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ Kocaeli kurası canlı nasıl izlenir?

Kocaeli'de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kocaeli için belirlediği takvimde yapılan kritik değişiklik, heyecanı bu haftaya taşıdı. Toplam 153 bin başvurunun yapıldığı bu dev etapta, her 15 kişiden biri hak sahibi olma şansı yakalayacak.
TOKİ Kocaeli Kura Günü ve Program Akışı
Takvimde yapılan güncelleme ile kura çekimi planlanandan bir hafta öne alındı:
Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma
Saat: 10:30 (Kura başlangıcı)
Yer: Kocaeli Kongre Merkezi
Özel Katılım: Saat 14:00'te Bakan Murat Kurum'un katılımıyla törenin resmiyet kazanması bekleniyor.
Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?
Kura çekimi noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonuçlar dijital platformlara anlık yansıtılacak:
Canlı Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden kura anbean takip edilebilecek.
e-Devlet Sorgulama: Çekiliş bittikten kısa süre sonra "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla durumunuzu görebileceksiniz.
Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde "Kura Sonuçları" bölümünden isim listelerine ulaşılabilecek.
İlçe İlçe Konut Dağılım Listesi
Kocaeli genelinde inşa edilecek 10 bin 340 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|İzmit, Başiskele, Kartepe
|4.800
|Gebze
|2.000
|Dilovası
|1.750
|Körfez
|1.200
|Çayırova
|500
|Derince
|90
Kura sonucunda adı çıkan "Asil" hak sahipleri, belirlenecek olan tarihlerde Halkbank veya Ziraat Bankası üzerinden sözleşme imzalama ve peşinat ödeme sürecine başlayacaklar. Eğer asil listeden vazgeçen olursa, kura ile belirlenen "Yedek" üyeler hak sahibi olma fırsatı yakalayacak.