2026 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

ÖSYM’nin bugün yayımladığı kılavuzla birlikte 2026 YKS maratonu resmen başladı. Başvuru işlemlerinin 6 Şubat itibarıyla açılması, milyonlarca adayın sınav hazırlıklarını resmiyete dökmesini sağladı. Kılavuzda yer alan en dikkat çekici detay ise, her bir oturum için belirlenen 700 TL’lik sınav ücreti oldu.