2026 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte, milyonlarca öğrencinin gelecek planlarını şekillendireceği oturumların tarihleri ve başvuru detayları netleşti.
ÖSYM’nin bugün yayımladığı kılavuzla birlikte 2026 YKS maratonu resmen başladı. Başvuru işlemlerinin 6 Şubat itibarıyla açılması, milyonlarca adayın sınav hazırlıklarını resmiyete dökmesini sağladı. Kılavuzda yer alan en dikkat çekici detay ise, her bir oturum için belirlenen 700 TL’lik sınav ücreti oldu.
Kritik Tarihler ve Oturumlar
Adayların sınav takvimini şu şekilde takip etmesi gerekiyor:
Başvuru Süresi: 6 Şubat – 2 Mart 2026
TYT: 20 Haziran 2026
AYT: 21 Haziran 2026 (Sabah)
YDT: 21 Haziran 2026 (Öğleden sonra)
Geç Başvuru: 10 – 12 Mart 2026 (Bu tarihlerde yapılan ödemeler %50 artırımlı olur).
Sınav Ücretleri ve Ödeme Bilgileri
2026 yılı için belirlenen ücretler, adayların girmeyi planladıkları oturum sayısına göre değişkenlik gösterecek:
Sadece TYT: 700 TL
TYT + AYT: 1.400 TL
TYT + AYT + YDT: 2.100 TL
Önemli Hatırlatma: Başvurunuzu sistem üzerinden tamamladıktan sonra ücreti yatırmamanız halinde başvurunuz geçersiz sayılır. Ödemelerinizi Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank gibi anlaşmalı bankaların ATM ve internet bankacılığı üzerinden veya ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" adresinden hızlıca yapabilirsiniz.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvuru süreci tamamen dijitalleşmiş durumda:
e-Devlet ile Giriş: ais.osym.gov.tr adresine e-Devlet şifrenizle girerek saniyeler içinde bilgilerinizi güncelleyebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.
Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden de tüm işlemleri tamamlamak mümkün.
Fotoğraf Şartı: T.C. Kimlik Kartı bulunan adayların fotoğrafları sistem üzerinden otomatik çekilmektedir; bu nedenle artık sınav merkezlerine gitme zorunluluğu büyük oranda ortadan kalktı.