ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 2026 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

2026 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

Üniversite adayları için en kritik dönemeç olan 2026 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) süreci resmen başladı. Peki 2026 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

2026 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları ne zaman bitiyor?

ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte, milyonlarca öğrencinin gelecek planlarını şekillendireceği oturumların tarihleri ve başvuru detayları netleşti.

 

ÖSYM’nin bugün yayımladığı kılavuzla birlikte 2026 YKS maratonu resmen başladı. Başvuru işlemlerinin 6 Şubat itibarıyla açılması, milyonlarca adayın sınav hazırlıklarını resmiyete dökmesini sağladı. Kılavuzda yer alan en dikkat çekici detay ise, her bir oturum için belirlenen 700 TL’lik sınav ücreti oldu.

Kritik Tarihler ve Oturumlar

Adayların sınav takvimini şu şekilde takip etmesi gerekiyor:

Başvuru Süresi: 6 Şubat – 2 Mart 2026

TYT: 20 Haziran 2026

AYT: 21 Haziran 2026 (Sabah)

YDT: 21 Haziran 2026 (Öğleden sonra)

Geç Başvuru: 10 – 12 Mart 2026 (Bu tarihlerde yapılan ödemeler %50 artırımlı olur).

Sınav Ücretleri ve Ödeme Bilgileri

2026 yılı için belirlenen ücretler, adayların girmeyi planladıkları oturum sayısına göre değişkenlik gösterecek:

Sadece TYT: 700 TL

TYT + AYT: 1.400 TL

TYT + AYT + YDT: 2.100 TL

Önemli Hatırlatma: Başvurunuzu sistem üzerinden tamamladıktan sonra ücreti yatırmamanız halinde başvurunuz geçersiz sayılır. Ödemelerinizi Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank gibi anlaşmalı bankaların ATM ve internet bankacılığı üzerinden veya ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" adresinden hızlıca yapabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru süreci tamamen dijitalleşmiş durumda:

e-Devlet ile Giriş: ais.osym.gov.tr adresine e-Devlet şifrenizle girerek saniyeler içinde bilgilerinizi güncelleyebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden de tüm işlemleri tamamlamak mümkün.

Fotoğraf Şartı: T.C. Kimlik Kartı bulunan adayların fotoğrafları sistem üzerinden otomatik çekilmektedir; bu nedenle artık sınav merkezlerine gitme zorunluluğu büyük oranda ortadan kalktı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL