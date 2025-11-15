15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Kasım 2025 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimine göre, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başladı.
15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Tercih Tarihleri
|Süreç
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Tercih Başvuruları
|17 Kasım
|21 Kasım
Önemli Başvuru Detayları:
Başvuru Şekli: Tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda alınacak.
Onay İşlemi: Adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek yok.
15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları ve Göreve Başlama
|Süreç
|Tarih
|Atama Sonuçlarının Açıklanması
|24 Kasım (Öğretmenler Günü)
|Göreve Başlama Tarihi
|19 Ocak 2026