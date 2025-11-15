ARA
  • 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Kasım 2025 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ve eğitim camiası için büyük önem taşıyan 15 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Peki 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Kasım 2025 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri


Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimine göre, sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başladı. 

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Tercih Tarihleri

SüreçBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Tercih Başvuruları17 Kasım21 Kasım

Önemli Başvuru Detayları:

Başvuru Şekli: Tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda alınacak.

Onay İşlemi: Adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek yok.

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları ve Göreve Başlama

SüreçTarih
Atama Sonuçlarının Açıklanması24 Kasım (Öğretmenler Günü)
Göreve Başlama Tarihi19 Ocak 2026

7315 Sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlanacak.
