15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Kasım 2025 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri

15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Tercih Tarihleri

Süreç Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tercih Başvuruları 17 Kasım 21 Kasım

Önemli Başvuru Detayları:

Başvuru Şekli: Tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda alınacak.

Onay İşlemi: Adayların tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek yok.