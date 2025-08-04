LGS sonuçları açıklandı... LGS sonuçlarına nereden bakılır? 2025 meb.gov.tr LGS sonuçları sorgulama

ARA
2025 LGS sonuçları için heyecan zirvedeydi... Lise tercih sürecine katılan binlerce öğrenci ve veli tarafından merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı. Peki LGS sonuçlarına nereden bakılır? 2025 meb.gov.tr LGS sonuçları sorgulama

04 Ağustos 2025 | 10:27
Son Güncellenme: 04 Ağustos 2025 | 11:43
Binlerce öğrencinin ve velinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün ilan edildi. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin ve velilerin gözü kayıt ve nakil süreçlerine çevrildi.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Son dakika... Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek. 

LGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

2025 LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar da bugün ilan edilecek.

LİSE 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 LGS puanına yönelik 14-24 Temmuz'da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerine alınacak. Nakil sonuçları da 8 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri veli tarafından okul müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.

e-Devlet'ten https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresi üzerinden giriş yaparak ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneği tercih edilir. Okul listesinden istenilen kurum tercih edilerek başvuru kaydedilir.

