MSÜ başvurusu 2026 ne zaman son? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanır?

ÖSYM, MSÜ sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açmaktadır.

Tahmini Tarih: Sınavın 1 Mart 2026 tarihinde yapılacağı göz önüne alındığında, giriş belgelerinin 18 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.

Erişim: Belgeler yayımlandığında ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile döküm alınabilecektir.

Adaylara Kritik Notlar

Geç Başvuru Ücreti: 3 Şubat'ta yapılacak olan geç başvurularda sınav ücreti (700 TL), %50 artırımlı olarak ödenmektedir. Bu nedenle adayların işlemlerini 29 Ocak'a kadar tamamlaması maddi açıdan avantajlıdır.

Sınav Günü Kuralı: Adayların sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını, kimlik kartı ve sınav giriş belgesinin aslı olmadan sınava girilemeyeceğini unutmaması gerekmektedir.

Tercih Süreci: Mart ayındaki sınavın ardından, harp okulu ve astsubay meslek yüksekokulu tercihleri Nisan-Mayıs aylarında personel temin sistemi üzerinden ayrıca yapılacaktır.