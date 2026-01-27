İlk evim kredisi şartları neler? 2026 ilk evim konut kredisi ne zaman çıkacak?

Finansal İstikrar Komitesi ve BDDK’nın üzerinde çalıştığı model, bankacılık sistemindeki risk ağırlığını yeniden düzenliyor.

Risk Ağırlığı Düzenlemesi: BDDK'nın konut kredilerindeki risk ağırlığını düşürmesi, bankaların bu krediyi verirken daha az sermaye ayırmasını sağlayacak. Bu da bankaların vatandaşa daha iştahlı bir şekilde düşük faizli kredi sunmasının önünü açacak.

Vade ve Faiz Yapısı: Beklenen %1.20 faiz oranı, piyasa koşullarının oldukça altında bir sübvansiyon içerecek. 15 yıla (180 ay) yayılan vade seçenekleriyle taksitler, dar ve orta gelirlinin ödeme gücüne göre kalibre edilecek.

Kredi Limitlerinde Artış Müjdesi

Önceki dönemlerdeki en büyük engel olan "kredi limit sınırı" bu kampanyayla tarih oluyor.

Limit Artışı: 2 milyon TL ve altındaki limitlerin güncel konut fiyatları karşısında yetersiz kalması nedeniyle, limitlerin bölge bazlı (İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere) ciddi oranda artırılması bekleniyor. Bu sayede vatandaşlar, evin değerinin büyük bir kısmını kredi ile karşılayabilecek.