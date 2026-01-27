İlk evim kredisi şartları neler? 2026 ilk evim konut kredisi ne zaman çıkacak?

2026 yılı, Türkiye'de konut sahibi olmak isteyen ancak yüksek faiz oranları ve kredi limitleri nedeniyle bekleyişte olan vatandaşlar için dönüm noktası olmaya aday görünüyor. Orta Vadeli Program (OVP) ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programı doğrultusunda şekillenen bu dev kampanya, sadece bir kredi paketi değil, aynı zamanda Türkiye'nin "Mortgage" benzeri yeni konut finansman modelinin de temellerini atıyor.
Finansal İstikrar Komitesi ve BDDK’nın üzerinde çalıştığı model, bankacılık sistemindeki risk ağırlığını yeniden düzenliyor.
Risk Ağırlığı Düzenlemesi: BDDK'nın konut kredilerindeki risk ağırlığını düşürmesi, bankaların bu krediyi verirken daha az sermaye ayırmasını sağlayacak. Bu da bankaların vatandaşa daha iştahlı bir şekilde düşük faizli kredi sunmasının önünü açacak.
Vade ve Faiz Yapısı: Beklenen %1.20 faiz oranı, piyasa koşullarının oldukça altında bir sübvansiyon içerecek. 15 yıla (180 ay) yayılan vade seçenekleriyle taksitler, dar ve orta gelirlinin ödeme gücüne göre kalibre edilecek.
Kredi Limitlerinde Artış Müjdesi
Önceki dönemlerdeki en büyük engel olan "kredi limit sınırı" bu kampanyayla tarih oluyor.
Limit Artışı: 2 milyon TL ve altındaki limitlerin güncel konut fiyatları karşısında yetersiz kalması nedeniyle, limitlerin bölge bazlı (İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere) ciddi oranda artırılması bekleniyor. Bu sayede vatandaşlar, evin değerinin büyük bir kısmını kredi ile karşılayabilecek.
Kimler Faydalanabilecek?
Sistemin temel amacı konut piyasasındaki spekülasyonu engellemek ve gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmaktır:
İlk Ev Şartı: Başvuru sahibinin ve aynı hanedeki aile bireylerinin üzerine kayıtlı hiçbir tapulu konutun bulunmaması birincil şart.
Dar ve Orta Gelir Grubu: Kampanyada hane halkı toplam gelirine dair belirli üst limitlerin getirilmesi ve bu grubun önceliklendirilmesi bekleniyor.
İkamet Koşulu: Bazı illerde, kredi çekilecek ilde belirli bir süredir ikamet etme veya son 1 yıl içinde ev satmamış olma gibi ek şartlar aranabilir.
Süreç Nasıl İlerleyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK arasındaki teknik görüşmelerin ardından düzenleme Meclis’e sunulacak. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) sistemlerini bu modele entegre ederek başvuruları almaya başlayacak.