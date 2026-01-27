TOKİ Kilis kura sonuçları açıklandı mı? Kilis TOKİ kura sonuçları isim listesi

27 Ocak 2026 Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte, Kilis Merkez, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için asil ve yedek isim listeleri şekillendi.
Kilis’te binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren TOKİ Kilis Sosyal Konut Kura Çekilişi bugün başarıyla tamamlandı. 27 Ocak 2026 itibarıyla netleşen sonuçlar, hem Kilis merkezde hem de ilçelerde büyük bir heyecan yarattı.
TOKİ Kilis Sonuç Sorgulama Kanalları
Çekiliş noter huzurunda yapıldığı için listeler resmiyet kazanmış durumdadır. Sonucunuzu öğrenmek için:
e-Devlet: "Konut İşyeri Noter Kura Sonuç Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Sorgulama" bölümünden isim listelerine ulaşabilirsiniz.
Konut Tipleri ve Ödeme Detayları
Kilis projesinde sunulan konutlar, uygun taksit oranları ve uzun vade seçenekleriyle dikkat çekiyor:
|Konut Tipi
|Alan (m²)
|Toplam Fiyat
|Peşinat (%10)
|Aylık Taksit
|1+1
|55 m²
|1.800.000 TL
|180.000 TL
|6.750 TL
|2+1
|65 m²
|2.200.000 TL
|220.000 TL
|8.250 TL
|2+1
|80 m²
|2.650.000 TL
|265.000 TL
|9.938 TL
İlçe Bazlı Dağılım Hatırlatması
Kilis genelindeki 1.170 konutun ilçelere göre paylaşımı şu şekilde gerçekleşti:
Merkez: 800 Konut
Musabeyli: 170 Konut
Elbeyli: 100 Konut
Polateli: 100 Konut