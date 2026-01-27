ARA
  TOKİ Kilis kura sonuçları açıklandı mı? Kilis TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kilis kura sonuçları açıklandı mı? Kilis TOKİ kura sonuçları isim listesi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kilis’te beklenen büyük gün geldi ve 1.170 konutun hak sahiplerini belirleyen kura çekimi bugün tamamlandı. Peki TOKİ Kilis kura sonuçları açıklandı mı? Kilis TOKİ kura sonuçları isim listesi


TOKİ Kilis kura sonuçları açıklandı mı? Kilis TOKİ kura sonuçları isim listesi

27 Ocak 2026 Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte, Kilis Merkez, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için asil ve yedek isim listeleri şekillendi.

Kilis’te binlerce ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren TOKİ Kilis Sosyal Konut Kura Çekilişi bugün başarıyla tamamlandı. 27 Ocak 2026 itibarıyla netleşen sonuçlar, hem Kilis merkezde hem de ilçelerde büyük bir heyecan yarattı.

TOKİ Kilis Sonuç Sorgulama Kanalları

Çekiliş noter huzurunda yapıldığı için listeler resmiyet kazanmış durumdadır. Sonucunuzu öğrenmek için:

e-Devlet: "Konut İşyeri Noter Kura Sonuç Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Sorgulama" bölümünden isim listelerine ulaşabilirsiniz.

Konut Tipleri ve Ödeme Detayları

Kilis projesinde sunulan konutlar, uygun taksit oranları ve uzun vade seçenekleriyle dikkat çekiyor:

Konut TipiAlan (m²)Toplam FiyatPeşinat (%10)Aylık Taksit
1+155 m²1.800.000 TL180.000 TL6.750 TL
2+165 m²2.200.000 TL220.000 TL8.250 TL
2+180 m²2.650.000 TL265.000 TL9.938 TL

İlçe Bazlı Dağılım Hatırlatması

Kilis genelindeki 1.170 konutun ilçelere göre paylaşımı şu şekilde gerçekleşti:

Merkez: 800 Konut

Musabeyli: 170 Konut

Elbeyli: 100 Konut

Polateli: 100 Konut

 

Kura çekiminde asil olarak belirlenen vatandaşların, TOKİ tarafından ilan edilecek olan sözleşme imzalama takvimini takip etmeleri gerekiyor. Bu süreçte Halk Bankası veya Ziraat Bankası’nın ilgili şubelerine davet edileceksiniz.
0
