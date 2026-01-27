AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AUZEF bütünleme sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavı süreci resmen başladı. Fakülte tarafından yapılan duyuruya göre, 81 il merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecek sınavların oturum detayları ve giriş belgelerine dair bilgiler netleşti.