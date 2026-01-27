ARA
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavı süreci başladı. Peki AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AUZEF bütünleme sınav tarihleri


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi bütünleme (telafi) sınavı süreci resmen başladı. Fakülte tarafından yapılan duyuruya göre, 81 il merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecek sınavların oturum detayları ve giriş belgelerine dair bilgiler netleşti. 

AUZEF Bütünleme Sınav Takvimi ve Saatleri

Bütünleme sınavları, 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar 2026 tarihlerinde toplamda üç oturum halinde yapılacak. Oturum saatleri şu şekildedir:

OturumTarihGünZaman Dilimi
1. Oturum31 Ocak 2026CumartesiSabah
2. Oturum31 Ocak 2026CumartesiÖğle
3. Oturum1 Şubat 2026PazarSabah

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sınava katılabilmek için zorunlu olan giriş belgeleri 23 Ocak 2026 itibarıyla erişime açıldı.

Erişim Adresi: auzefsinav.istanbul.edu.tr

Giriş Yöntemi: Sisteme AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak belgenizi görüntüleyebilir ve yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.

Gerekli Belgeler: Sınav günü yanınızda hem sınav giriş belgesini hem de fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb.) bulundurmanız zorunludur.

 

 

Önemli Hatırlatmalar

Değerlendirme Sistemi: Açıköğretim programlarında dört yanlış bir doğruyu götürmektedir. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlışlar doğru sayısını etkilemez.

Başarı Notu: Bütünleme sınavından alınan not, o dersin "final" notu yerine geçer. Vize sınavının etkisi (%30) devam ederken, bütünleme sınavının ağırlığı %70'tir.

Sınav Yerleri: Sınavlar, öğrencinin tercih ettiği sınav merkezlerine göre 81 ilde belirlenen okullarda yapılacaktır.
