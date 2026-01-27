TUS başvuruları başladı mı? 2026 TUS 1. dönem TUS başvuru sayfası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce hekimin merakla beklediği 2026-TUS 1. Dönem başvuru sürecine dair detayları resmileştirdi. Takvime göre, uzmanlık eğitimi için ilk büyük adım olan başvurular yarın, yani 28 Ocak 2026 Çarşamba günü başlıyor.

Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken kritik detaylar şunlardır:

Başvuru Takvimi ve Önemli Tarihler

Başvuru Başlangıcı: 28 Ocak 2026 Çarşamba (Öğle saatlerinden itibaren erişime açılması bekleniyor).

Son Başvuru Tarihi: Kılavuzda belirtilecek olan normal başvuru süresi Şubat ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

Geç Başvuru Günü: Normal süreyi kaçıran adaylar için tek şans 12 Şubat 2026 tarihi olacak.

Sınav Tarihi: 15 Mart 2026.