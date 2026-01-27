TUS başvuruları başladı mı? 2026 TUS 1. dönem TUS başvuru sayfası

Doktorların uzmanlık yolundaki en kritik dönüm noktası olan 2026-TUS 1. Dönem sınavı için resmi süreç, yarın başlayacak başvurularla birlikte hareketleniyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce hekimin merakla beklediği 2026-TUS 1. Dönem başvuru sürecine dair detayları resmileştirdi. Takvime göre, uzmanlık eğitimi için ilk büyük adım olan başvurular yarın, yani 28 Ocak 2026 Çarşamba günü başlıyor.
Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken kritik detaylar şunlardır:
Başvuru Takvimi ve Önemli Tarihler
Başvuru Başlangıcı: 28 Ocak 2026 Çarşamba (Öğle saatlerinden itibaren erişime açılması bekleniyor).
Son Başvuru Tarihi: Kılavuzda belirtilecek olan normal başvuru süresi Şubat ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
Geç Başvuru Günü: Normal süreyi kaçıran adaylar için tek şans 12 Şubat 2026 tarihi olacak.
Sınav Tarihi: 15 Mart 2026.
Başvuru Kanalları
Adaylar, işlemlerini fiziksel bir merkeze gitmeden dijital ortamda saniyeler içinde tamamlayabilirler:
Web Üzerinden: ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile.
Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden.
Sınav Koordinatörlükleri: Fotoğraf güncellemesi veya sistem onayı gereken adaylar ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla.
Adaylara Kritik Hatırlatmalar
Kılavuzu İnceleyin: Yarın başvuru ekranıyla birlikte yayımlanacak olan 2026-TUS 1. Dönem Kılavuzu, sınav ücretinden kontenjanlara, sınav merkezi tercihlerinden mezuniyet şartlarına kadar tüm yasal detayları barındıracaktır.
Ücret Ödemesi: Başvurunun geçerli sayılması için ücretin belirtilen bankalara veya ÖSYM’nin "Ödemeler" sistemine zamanında yatırılması şarttır. Geç başvuru gününde ödenen ücretin normal ücrete göre daha yüksek (%50 ek ödemeli) olacağını unutmayın.
Fotoğraf Güncelliği: ÖSYM sistemindeki fotoğrafınızın son 5 yıl 4 ay içinde çekilmiş olması gerekir; aksi takdirde sistem başvurunuza onay vermeyecektir.