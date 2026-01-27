TOKİ Eskişehir Aşağıçağlan kura sonuçları açıklandı mı? Eskişehir TOKİ kura sonucu isim listesi sorgulama

500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Eskişehir Aşağıçağlan kurası bugün çekildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte, 1. ve 2. etap projelerindeki hak sahiplerinin oturacakları daireler tek tek netlik kazandı.
Eskişehir Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi'nde inşa edilen toplam 1.679 konutun sahipleri, bugün noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle büyük oranda netlik kazandı. Sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilen bu projede, hem 1. Etap hem de 2. Etap hak sahipleri için heyecan dolu bir süreç geride kalırken, artık gözler isim listelerine ve ödeme takvimine çevrildi.
Sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan kura çekimiyle birlikte, başvuruda bulunan vatandaşların hangi blok, kat ve dairede oturacağı tek tek belirlendi. 1. Etap'ta yer alan 702 konut ile 2. Etap'taki 977 konutun dağılımı yapıldıktan sonra hazırlanan nihai isim listeleri, TOKİ’nin resmi web sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden erişime açılmaya başlandı. Hak sahipleri, e-Devlet’teki "Konut İşyeri Noter Kura Sonuç Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaralarını girerek sonuçlarına anlık olarak ulaşabiliyor.
Ödeme planları ise projenin sosyal niteliğini koruyacak şekilde düzenlendi. Hak sahipleri, peşinat ödemelerini sözleşme imzalama aşamasında gerçekleştirecek ve kalan tutarı 240 ay vade ile ödeme imkanına sahip olacak.
Şehit aileleri ve gaziler için sunulan sabit taksit ve teslim sonrası ödeme avantajı, projenin toplumsal hassasiyetini yansıtırken; diğer hak sahipleri için taksitler memur maaş artış oranına göre yılda iki kez güncellenecek. İlk dönemsel artışın Ocak 2026 baz alınarak hesaplanacak olması, adayların bütçe planlamasında dikkat etmesi gereken en önemli kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.