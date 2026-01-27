TOKİ Eskişehir Aşağıçağlan kura sonuçları açıklandı mı? Eskişehir TOKİ kura sonucu isim listesi sorgulama

Şehit aileleri ve gaziler için sunulan sabit taksit ve teslim sonrası ödeme avantajı, projenin toplumsal hassasiyetini yansıtırken; diğer hak sahipleri için taksitler memur maaş artış oranına göre yılda iki kez güncellenecek. İlk dönemsel artışın Ocak 2026 baz alınarak hesaplanacak olması, adayların bütçe planlamasında dikkat etmesi gereken en önemli kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.