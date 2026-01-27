ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Bilsem ön değerlendirme sonuç tarihi

Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Bilsem ön değerlendirme sonuç tarihi

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2025-2026 eğitim öğretim yılı değerlendirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Peki Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Bilsem ön değerlendirme sonuç tarihi


Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Bilsem ön değerlendirme sonuç tarihi

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yetenek alanlarına göre (zihinsel, resim, müzik) katıldığı ön değerlendirme aşamasının ardından, gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime çevrildi. 

BİLSEM Sonuçların İlanı ve Erişim

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme sınav sonuçlarının 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacağını kesinleştirdi.

Erişim Noktası: Veliler ve öğrenciler, sonuçlara meb.gov.tr veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile ulaşabilecekler.

Kapsam: Bu aşamada genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında baraj puanını geçen öğrenciler, bireysel değerlendirme (ikinci aşama) sınavlarına katılmaya hak kazanacak.

İtiraz Süreci ve e-İtiraz Modülü

Sınav sonuçlarında maddi hata olduğunu düşünen veya değerlendirme sürecine dair itirazı olan veliler için süreç Mart ayının ilk haftasında başlayacak:

Başvuru Tarihleri: 02 - 06 Mart 2026.

Yöntem: İtirazlar, fiziki dilekçe yerine Bakanlığın e-itiraz modülü üzerinden elektronik ortamda alınacak. Bu sistem, sürecin daha hızlı ve şeffaf ilerlemesine olanak sağlıyor.

 

Bireysel Değerlendirme (Mülakat) Randevularının İlanı: 11 Mart 2026

Bireysel Değerlendirme Uygulamaları: 06 Nisan – 19 Haziran 2026

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 03 Temmuz 2026
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL