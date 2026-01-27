Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Bilsem ön değerlendirme sonuç tarihi

İtiraz Süreci ve e-İtiraz Modülü

Sınav sonuçlarında maddi hata olduğunu düşünen veya değerlendirme sürecine dair itirazı olan veliler için süreç Mart ayının ilk haftasında başlayacak:

Başvuru Tarihleri: 02 - 06 Mart 2026.

Yöntem: İtirazlar, fiziki dilekçe yerine Bakanlığın e-itiraz modülü üzerinden elektronik ortamda alınacak. Bu sistem, sürecin daha hızlı ve şeffaf ilerlemesine olanak sağlıyor.