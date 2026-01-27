Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Bilsem ön değerlendirme sonuç tarihi

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yetenek alanlarına göre (zihinsel, resim, müzik) katıldığı ön değerlendirme aşamasının ardından, gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime çevrildi.
BİLSEM Sonuçların İlanı ve Erişim
Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri ön değerlendirme sınav sonuçlarının 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacağını kesinleştirdi.
Erişim Noktası: Veliler ve öğrenciler, sonuçlara meb.gov.tr veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile ulaşabilecekler.
Kapsam: Bu aşamada genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında baraj puanını geçen öğrenciler, bireysel değerlendirme (ikinci aşama) sınavlarına katılmaya hak kazanacak.
İtiraz Süreci ve e-İtiraz Modülü
Sınav sonuçlarında maddi hata olduğunu düşünen veya değerlendirme sürecine dair itirazı olan veliler için süreç Mart ayının ilk haftasında başlayacak:
Başvuru Tarihleri: 02 - 06 Mart 2026.
Yöntem: İtirazlar, fiziki dilekçe yerine Bakanlığın e-itiraz modülü üzerinden elektronik ortamda alınacak. Bu sistem, sürecin daha hızlı ve şeffaf ilerlemesine olanak sağlıyor.