Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında? 2025- 2026 MEB eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi

Ağustos ayının ortalarında, yeni eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi veli ve öğrenciler tarafından en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle, 2025-2026 eğitim yılının ne zaman başlayacağı netleşti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, tüm okullar için ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Bu tarihte, milyonlarca öğrenci ders başı yaparak yaz tatilini tamamlamış olacak. Okulların açılmasına 20 gün kaldı. MEB tarafından yayımlanan akademik takvime göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

UYUM HAFTASI TARİHLERİ

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

2025-2026 Eğitim Yılı Takvimi Açıklandı

Öğrenciler ve öğretmenler için belirlenen diğer önemli tarihler ise şöyle:

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 Ocak - 30 Ocak 2026

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-26 Mart 2026

2025-2026 Eğitim Yılının Kapanışı: 26 Haziran 2026

