1 Mayıs kargolar tatil mi? 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün bu yıl Cuma gününe denk gelmesi ve resmi tatil olması nedeniyle kargo trafiğinde düzenlemeye gidildi. Paket bekleyen veya gönderi yapacak olan vatandaşlar, "Kargolar 1 Mayıs'ta açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kargo şirketleri henüz bu yıl için özel bir duyuru yayınlamasa da, resmi tatil protokolleri gereği operasyonel süreçlerin büyük oranda durması bekleniyor.
Kargo Şirketlerinde 1 Mayıs Mesaisi Nasıl Olacak?
Kargo firmaları, özel işletme statüsünde olmalarına rağmen resmi tatillerde genellikle hizmet vermemektedir. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar ve mevcut çalışma takvimine göre firmaların durumu şu şekilde:
Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Cuma günü tüm birimler kapalı olacak, alım ve dağıtım yapılmayacak.
Aras Kargo: Resmi tatil nedeniyle hizmet verilmeyecek; tüm şubeler kapalı tutulacak.
Sürat Kargo: 1 Mayıs mesaisinde şubeler hizmet dışı kalacak.
DHL Kargo: Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla faaliyetlerine ara verecek.
UPS Kargo: Genellikle hafta içi çalışma düzenini sürdüren firma, resmi tatil nedeniyle şube bazlı değişiklikler yapabilir. Detaylı bilgi için 444 00 66 numaralı müşteri hizmetleri hattı üzerinden teyit alınması öneriliyor.
PTT Kargo: Kamu kurumu statüsünde olduğu için 1 Mayıs'ta tam gün kapalı olacak. Bazı merkez şubelerde kabul işlemleri yapılsa da adrese dağıtım ve teslimat hizmeti verilmeyecek.
Teslimatlar Ne Zaman Başlayacak?
1 Mayıs Cuma günü gerçekleşemeyen teslimat ve alım işlemleri, 2 Mayıs Cumartesi günü kargo şirketlerinin hafta sonu çalışma programına göre kaldığı yerden devam edecek. Ancak Cumartesi günleri pek çok kargo şubesinin öğle saatlerine kadar (yarım gün) hizmet verdiği unutulmamalıdır.
Vatandaşlara "Telefonla Teyit" Tavsiyesi
Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, şubelerin bulunduğu konuma veya bölge müdürlüklerinin alacağı anlık kararlara göre değişiklik gösterebilir. Mağduriyet yaşamamak adına;
İlgili kargonun mobil uygulaması üzerinden takip yapılması,
Gitmeden önce şubenin telefonla aranması,
Acil gönderilerin 30 Nisan Perşembe mesai bitimine kadar şubeye teslim edilmesi tavsiye edilmektedir.