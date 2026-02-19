ARA
  YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 YKS sınav tarihleri

YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 YKS sınav tarihleri

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2026 YKS başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, başvurular Şubat ayı başında erişime açıldı. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 YKS sınav tarihleri

YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 YKS sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, 6 Şubat’ta başlayan YKS başvuru maratonunda kritik sürece girildi. İlk 10 günlük yoğunluğun ardından işlemlerini henüz tamamlamayan adaylar için zaman daralıyor.

YKS 2026 Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri: 6 Şubat – 2 Mart 2026

Geç Başvuru Günleri: 10 – 12 Mart 2026 (Bu tarihlerde ücret %50 artırımlı ödenir).

 2026 YKS Başvuru Ücreti

Bu yılki sınav ücretleri ÖSYM tarafından şu şekilde belirlendi:

Her Oturum İçin: 700 TL

Sadece TYT: 700 TL

TYT + AYT: 1.400 TL

TYT + AYT + YDT: 2.100 TL

Ödeme: Başvurunuzu yaptıktan sonra ÖSYM’nin internet sayfasındaki "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartı ile veya kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla ödemenizi tamamlamanız gerekiyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurunuzu iki farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz:

ÖSYM AİS Üzerinden: ais.osym.gov.tr adresine giderek "e-Devlet ile Giriş" seçeneğini kullanabilirsiniz. Fotoğrafınız güncelse (son 50 ay içinde çekilmişse) başvuru merkeze gitmenize gerek kalmadan işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Mobil Uygulama: "ÖSYM Aday İşlemleri" mobil uygulaması üzerinden de başvurunuzu telefonunuzdan yapabilirsiniz.

 Başvuru Yaparken Dikkat!

HES Kodu: 2026 yılı itibarıyla HES kodu uygulaması bulunmamaktadır, ancak kimlik bilgilerinizin ve adresinizin güncelliğini kontrol etmeyi unutmayın.

Sınav Merkezi Seçimi: Adaylar en fazla 2 sınav merkezi tercihi yapabilirler. Tercih ettiğiniz yerin adresinize yakın olması ulaşım kolaylığı sağlayacaktır.

Onay İşlemi: Başvuru ekranında bilgilerinizi kaydedip "Onayla" butonuna bastıktan sonra mutlaka "Başvuru Kayıt Görüntüle" diyerek çıktınızı alın veya PDF olarak kaydedin.

Sınav Tarihleri:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar (Sabah)

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar (Öğleden sonra)
