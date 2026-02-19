YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 YKS sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, 6 Şubat’ta başlayan YKS başvuru maratonunda kritik sürece girildi. İlk 10 günlük yoğunluğun ardından işlemlerini henüz tamamlamayan adaylar için zaman daralıyor.
YKS 2026 Başvuru Takvimi
Başvuru Tarihleri: 6 Şubat – 2 Mart 2026
Geç Başvuru Günleri: 10 – 12 Mart 2026 (Bu tarihlerde ücret %50 artırımlı ödenir).
2026 YKS Başvuru Ücreti
Bu yılki sınav ücretleri ÖSYM tarafından şu şekilde belirlendi:
Her Oturum İçin: 700 TL
Sadece TYT: 700 TL
TYT + AYT: 1.400 TL
TYT + AYT + YDT: 2.100 TL
Ödeme: Başvurunuzu yaptıktan sonra ÖSYM’nin internet sayfasındaki "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartı ile veya kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla ödemenizi tamamlamanız gerekiyor.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Başvurunuzu iki farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz:
ÖSYM AİS Üzerinden: ais.osym.gov.tr adresine giderek "e-Devlet ile Giriş" seçeneğini kullanabilirsiniz. Fotoğrafınız güncelse (son 50 ay içinde çekilmişse) başvuru merkeze gitmenize gerek kalmadan işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Mobil Uygulama: "ÖSYM Aday İşlemleri" mobil uygulaması üzerinden de başvurunuzu telefonunuzdan yapabilirsiniz.
Başvuru Yaparken Dikkat!
HES Kodu: 2026 yılı itibarıyla HES kodu uygulaması bulunmamaktadır, ancak kimlik bilgilerinizin ve adresinizin güncelliğini kontrol etmeyi unutmayın.
Sınav Merkezi Seçimi: Adaylar en fazla 2 sınav merkezi tercihi yapabilirler. Tercih ettiğiniz yerin adresinize yakın olması ulaşım kolaylığı sağlayacaktır.
Onay İşlemi: Başvuru ekranında bilgilerinizi kaydedip "Onayla" butonuna bastıktan sonra mutlaka "Başvuru Kayıt Görüntüle" diyerek çıktınızı alın veya PDF olarak kaydedin.