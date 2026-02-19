Fitre 2026 ne kadar? Fitre ne zaman verilir?

Güncel ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalar neticesinde bu yılki fitre bedelleri belirlendi.

2026 Fitre Bedeli

Miktar: 240 TL (Asgari tutardır; dileyen kendi imkanları ölçüsünde daha fazlasını verebilir).

Geçerlilik: Bu rakam, 2026 Ramazan ayından 2027 Ramazan ayına kadar olan süreçteki fidye ve fitre ödemeleri için baz alınacaktır.

Zamanlama Neden Önemli?

Fitre ödemesinde niyet kadar zamanlama da kıymetlidir:

Bayram namazı kılınmadan önceki süredir. Bu, ihtiyaç sahibinin bayram sabahına hazırlıklı ve eksiksiz girmesini sağlar.

Ayın başından itibaren verilmesi caizdir; bu sayede yoksul aileler bayram alışverişlerini önceden yapabilirler.

Bayram geçtikten sonra da verilse borç düşer ancak vaktinde verilmediği için "mekruh" (hoş karşılanmayan) kabul edilir.