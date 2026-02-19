Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Yurt Time 2. dönem sonuçları tarihi

Görev Alanları ve Kapsam

Yurt-Time sadece spor değil, aynı zamanda yurt düzenine katkı sunan "ağır iş gerektirmeyen" bir staj ve destek programıdır. Öğrenciler şu birimlerde görev alabilecek:

İdare Asistanlığı

Kütüphane ve Çamaşırhane Sorumluluğu

Yemekhane ve Sosyal Alan Koordinasyonu

Ekonomik Katkı ve Şartlar

Proje, öğrencilere hem iş disiplini kazandırıyor hem de bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor. 2026 yılı için belirlenen ödeme miktarları, çalışılan gün sayısına göre asgari ücret endeksli olarak hesaplanıyor.

Başvuru Şartı: GSB yurtlarında resmi kayıtlı olmak ve en az birinci sınıfın ikinci döneminde (hazırlık ve 1. sınıfın ilk dönemi hariç) eğitim görüyor olmak.