ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Yurt Time 2. dönem sonuçları tarihi

Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Yurt Time 2. dönem sonuçları tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından üniversite öğrencileri için hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi 2. dönem başvurularının tamamlanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci sonuç ekranına odaklandı. Peki Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Yurt Time 2. dönem sonuçları tarihi

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Yurt Time 2. dönem sonuçları tarihi

KYK Yurt-Time Spor projesi 2. dönem başvurularını tamamlayan öğrenciler için en kritik dönemeç geldi. Yarın, binlerce gencin beklediği o büyük gün. 

1 Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

9-15 Şubat tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı beklenen tarihi netleştirdi:

Sonuç Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma (Yarın)

Sorgulama: Sonuçlar e-Devlet üzerinden "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" ekranından öğrenilebilecek.

 

Proje Takvimi ve Görev Süreci

Kabul edilen öğrenciler için süreç Mart ayı itibarıyla başlayacak:

Başlangıç Tarihi: 2 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2026

Çalışma Düzeni: Haftalık en fazla 40 saat görev alınacak. Proje kapsamında her mesai günü, sağlıklı bir başlangıç için 5 dakikalık spor egzersizi ile açılacak.

 

Görev Alanları ve Kapsam

Yurt-Time sadece spor değil, aynı zamanda yurt düzenine katkı sunan "ağır iş gerektirmeyen" bir staj ve destek programıdır. Öğrenciler şu birimlerde görev alabilecek:

İdare Asistanlığı

Kütüphane ve Çamaşırhane Sorumluluğu

Yemekhane ve Sosyal Alan Koordinasyonu

Ekonomik Katkı ve Şartlar

Proje, öğrencilere hem iş disiplini kazandırıyor hem de bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor. 2026 yılı için belirlenen ödeme miktarları, çalışılan gün sayısına göre asgari ücret endeksli olarak hesaplanıyor.

Başvuru Şartı: GSB yurtlarında resmi kayıtlı olmak ve en az birinci sınıfın ikinci döneminde (hazırlık ve 1. sınıfın ilk dönemi hariç) eğitim görüyor olmak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL