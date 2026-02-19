Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK Yurt Time 2. dönem sonuçları tarihi

KYK Yurt-Time Spor projesi 2. dönem başvurularını tamamlayan öğrenciler için en kritik dönemeç geldi. Yarın, binlerce gencin beklediği o büyük gün.
1 Yurt Time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
9-15 Şubat tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı beklenen tarihi netleştirdi:
Sonuç Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma (Yarın)
Sorgulama: Sonuçlar e-Devlet üzerinden "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" ekranından öğrenilebilecek.
Proje Takvimi ve Görev Süreci
Kabul edilen öğrenciler için süreç Mart ayı itibarıyla başlayacak:
Başlangıç Tarihi: 2 Mart 2026 Pazartesi
Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2026
Çalışma Düzeni: Haftalık en fazla 40 saat görev alınacak. Proje kapsamında her mesai günü, sağlıklı bir başlangıç için 5 dakikalık spor egzersizi ile açılacak.
Görev Alanları ve Kapsam
Yurt-Time sadece spor değil, aynı zamanda yurt düzenine katkı sunan "ağır iş gerektirmeyen" bir staj ve destek programıdır. Öğrenciler şu birimlerde görev alabilecek:
İdare Asistanlığı
Kütüphane ve Çamaşırhane Sorumluluğu
Yemekhane ve Sosyal Alan Koordinasyonu
Ekonomik Katkı ve Şartlar
Proje, öğrencilere hem iş disiplini kazandırıyor hem de bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor. 2026 yılı için belirlenen ödeme miktarları, çalışılan gün sayısına göre asgari ücret endeksli olarak hesaplanıyor.
Başvuru Şartı: GSB yurtlarında resmi kayıtlı olmak ve en az birinci sınıfın ikinci döneminde (hazırlık ve 1. sınıfın ilk dönemi hariç) eğitim görüyor olmak.