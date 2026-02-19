TOKİ Gaziantep kura çekilişi saat kaçta? Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Gaziantep için beklenen gün geldi çattı. Yarın (20 Şubat 2026 Cuma), "Yüzyılın Konut Projesi"nin en büyük halkalarından biri olan Gaziantep etabında tam 13 bin 890 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek.
Gaziantep'te binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle beklediği 20 Şubat 2026 Cuma günü geldi çattı. Şehrin konut ihtiyacına dev bir nefes aldıracak olan 13 bin 890 konutun kura çekimi için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Kura Çekimi Yer ve Saat Detayları
Tarih: 20 Şubat 2026 Cuma
Saat: 14.00
Yer: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu
Canlı Yayın: TOKİ Resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.
Sonuçlar Nasıl ve Ne Zaman Sorgulanacak?
Kura çekimi noter huzurunda yapıldığı için isimlerin resmiyet kazanması ve sisteme yüklenmesi birkaç aşamada gerçekleşecek:
Canlı İzleme: Kurada ismi çıkanları sıcağı sıcağına YouTube yayınından takip edebilirsiniz.
e-Devlet Üzerinden: Çekilişten birkaç saat sonra "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından T.C. Kimlik Numaranızla durumunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: Noter onaylı tam isim listeleri (Asil ve Yedek) akşam saatlerinde toki.gov.tr adresinde "Kura Sonuçları" bölümünde PDF olarak yayımlanacak.
İlçe İlçe Kesinleşen Konut Sayıları
Gaziantep genelinde konutların dağılımı şu şekilde gerçekleşecek:
|İlçe
|Konut Sayısı
|Merkez (Şahinbey, Şehitkamil)
|12.000
|Nizip
|750
|İslahiye
|330
|Oğuzeli
|300
|Yavuzeli
|200
|Nurdağı
|200
|Araban
|80
|Karkamış
|30
Kurada adı çıkmayan (hak sahibi olamayan) vatandaşların ödediği başvuru bedelleri, kura çekimi tamamlandıktan 5 iş günü sonra başvuru yapılan banka aracılığıyla iade edilmeye başlanacak.
"Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu dev projede, 2026 yılı itibarıyla ödeme detayları ve fiyat skalası netleşti. Özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlar için tasarlanan bu modelde, konutların hem Anadolu hem de İstanbul özelindeki maliyetleri belirlenmiş durumda.
İşte projenin ekonomik boyutuna dair güncel tablo:
Konut Fiyatları ve Başlangıç Seviyeleri
Proje kapsamında inşa edilecek evlerin satış bedeli, konutun büyüklüğüne ve bulunduğu ile göre değişiklik gösteriyor:
Anadolu İllerinde (İstanbul Dışı):
1+1 (55 m²): 1.800.000 TL’den başlıyor.
2+1 (65 m²): Yaklaşık 2.200.000 TL.
2+1 (80 m²): Yaklaşık 2.650.000 TL.
İstanbul Genelinde:
1+1 (55 m²): 1.950.000 TL’den başlıyor.
2+1 (65 m²): Yaklaşık 2.450.000 TL.
2+1 (80 m²): Yaklaşık 2.950.000 TL.
Ödeme Planı ve Vade Seçenekleri
Devlet güvencesiyle sunulan ödeme kolaylıkları, ev sahibi olmayı erişilebilir kılmayı amaçlıyor:
Peşinat Oranı: Konut bedelinin %10'u (Örneğin 1.800.000 TL'lik bir ev için 180.000 TL).
Vade Süresi: 240 ay (20 yıl) taksit imkanı.
Taksit Başlangıçları: * Anadolu illerinde taksitler aylık 6.750 TL'den,
İstanbul'da ise aylık 7.313 TL'den başlıyor.