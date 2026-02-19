TOKİ Gaziantep kura çekilişi saat kaçta? Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu dev projede, 2026 yılı itibarıyla ödeme detayları ve fiyat skalası netleşti. Özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlar için tasarlanan bu modelde, konutların hem Anadolu hem de İstanbul özelindeki maliyetleri belirlenmiş durumda.

İşte projenin ekonomik boyutuna dair güncel tablo:

Konut Fiyatları ve Başlangıç Seviyeleri

Proje kapsamında inşa edilecek evlerin satış bedeli, konutun büyüklüğüne ve bulunduğu ile göre değişiklik gösteriyor:

Anadolu İllerinde (İstanbul Dışı):

1+1 (55 m²): 1.800.000 TL’den başlıyor.

2+1 (65 m²): Yaklaşık 2.200.000 TL.

2+1 (80 m²): Yaklaşık 2.650.000 TL.

İstanbul Genelinde:

1+1 (55 m²): 1.950.000 TL’den başlıyor.

2+1 (65 m²): Yaklaşık 2.450.000 TL.

2+1 (80 m²): Yaklaşık 2.950.000 TL.