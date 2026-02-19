Mart ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'de

Şubat Ayı Örnek Kira Hesaplaması

Belirttiğiniz %33,98 oranına göre, Şubat ayında yapılacak bir zam senaryosu:

Kalem Hesaplama Mevcut Kira Bedeli 20.000 TL Kira Zam Oranı %33,98 Zam Tutarı 6.796 TL Yeni Aylık Kira 26.796 TL

Hatırlatılması Gereken Önemli Noktalar

Yasal Üst Sınır: Bu oran mülk sahibinin isteyebileceği maksimum zam oranını ifade eder. Taraflar bu oran altında bir rakamda uzlaşabilirler ancak yasal olarak bu oran aşılamaz.

İş Yerleri Dahil: Konutlarda uygulanan eski %25 sınırı artık tamamen kalktığı için hem evler hem de dükkan/ofis gibi iş yerleri aynı orana (%33,98) tabidir.

Tarih Farkı: Eğer sözleşmeniz Mart ayının 1'inde veya 2'sinde yenileniyorsa, teknik olarak bir önceki ayın (Şubat) oranı olan %33,98 üzerinden işlem yapılması gerekir. Yeni oran ancak 3 Mart saat 10.00'dan itibaren geçerli olur.