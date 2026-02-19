ARA
  Mart ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'de

Mart ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'de

Kira artış oranını belirleyen enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanıyor. Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'de. Peki Mart ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak?

Mart ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'de

2026 yılı Mart ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar için geri sayım devam ediyor. Henüz Mart ayı kira artış oranı resmiyet kazanmadı çünkü bu oran, Mart ayının başında açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verileriyle netleşecek.

Mart ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak?

Mart ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak?

Mart ayında kontrat yenileyecek olanların beklediği yeni oranlar için takvim belli oldu:

Açıklanma Tarihi: 3 Mart 2026, Salı

Saat: 10.00

Belirleyici Veri: TÜİK tarafından açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon rakamları içindeki "12 aylık TÜFE ortalaması".

Şubat 2026 Kira Artış Oranı

Şubat ayı içerisinde sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracıları için yasal üst sınır şudur:

Resmi Oran (12 Aylık TÜFE Ortalaması): %33,98

Geçerlilik: 1 Şubat - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan yenilemeler.

Şubat Ayı Örnek Kira Hesaplaması

Belirttiğiniz %33,98 oranına göre, Şubat ayında yapılacak bir zam senaryosu:

KalemHesaplama
Mevcut Kira Bedeli20.000 TL
Kira Zam Oranı%33,98
Zam Tutarı6.796 TL
Yeni Aylık Kira26.796 TL

Hatırlatılması Gereken Önemli Noktalar

Yasal Üst Sınır: Bu oran mülk sahibinin isteyebileceği maksimum zam oranını ifade eder. Taraflar bu oran altında bir rakamda uzlaşabilirler ancak yasal olarak bu oran aşılamaz.

İş Yerleri Dahil: Konutlarda uygulanan eski %25 sınırı artık tamamen kalktığı için hem evler hem de dükkan/ofis gibi iş yerleri aynı orana (%33,98) tabidir.

Tarih Farkı: Eğer sözleşmeniz Mart ayının 1'inde veya 2'sinde yenileniyorsa, teknik olarak bir önceki ayın (Şubat) oranı olan %33,98 üzerinden işlem yapılması gerekir. Yeni oran ancak 3 Mart saat 10.00'dan itibaren geçerli olur.
