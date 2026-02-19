Mart ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'de

2026 yılı Mart ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar için geri sayım devam ediyor. Henüz Mart ayı kira artış oranı resmiyet kazanmadı çünkü bu oran, Mart ayının başında açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verileriyle netleşecek.
1 Mart ayı kira artış oranı 2026 ne zaman açıklanacak?
Mart ayında kontrat yenileyecek olanların beklediği yeni oranlar için takvim belli oldu:
Açıklanma Tarihi: 3 Mart 2026, Salı
Saat: 10.00
Belirleyici Veri: TÜİK tarafından açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon rakamları içindeki "12 aylık TÜFE ortalaması".
Şubat 2026 Kira Artış Oranı
Şubat ayı içerisinde sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracıları için yasal üst sınır şudur:
Resmi Oran (12 Aylık TÜFE Ortalaması): %33,98
Geçerlilik: 1 Şubat - 28 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan yenilemeler.
Şubat Ayı Örnek Kira Hesaplaması
Belirttiğiniz %33,98 oranına göre, Şubat ayında yapılacak bir zam senaryosu:
|Kalem
|Hesaplama
|Mevcut Kira Bedeli
|20.000 TL
|Kira Zam Oranı
|%33,98
|Zam Tutarı
|6.796 TL
|Yeni Aylık Kira
|26.796 TL
Hatırlatılması Gereken Önemli Noktalar
Yasal Üst Sınır: Bu oran mülk sahibinin isteyebileceği maksimum zam oranını ifade eder. Taraflar bu oran altında bir rakamda uzlaşabilirler ancak yasal olarak bu oran aşılamaz.
İş Yerleri Dahil: Konutlarda uygulanan eski %25 sınırı artık tamamen kalktığı için hem evler hem de dükkan/ofis gibi iş yerleri aynı orana (%33,98) tabidir.
Tarih Farkı: Eğer sözleşmeniz Mart ayının 1'inde veya 2'sinde yenileniyorsa, teknik olarak bir önceki ayın (Şubat) oranı olan %33,98 üzerinden işlem yapılması gerekir. Yeni oran ancak 3 Mart saat 10.00'dan itibaren geçerli olur.