FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayında FED toplantısı var mı?

Özellikle ABD'den gelen son enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, yatırımcılar arasında "faiz indirimi" umutlarını tekrar canlandırdı. Gözler ABD Merkez Bankası'nın (FED) yılın ikinci toplantısına çevirmiş durumda.
Şubat ayını pas geçen ABD Merkez Bankası (FED) için piyasalar tüm dikkatini Mart ayına çevirmiş durumda. Bugün (19 Şubat 2026 Perşembe) itibarıyla yatırımcıların en çok takip ettiği "FEDWatch" verileri ve piyasa beklentileri, faiz oranlarının mevcut seviyesinde korunacağına işaret ediyor.
İşte Mart ayı toplantısına dair netleşen takvim ve öne çıkan başlıklar:
FED Mart 2026 Toplantı Takvimi
FED’in yılın ikinci faiz kararını açıklayacağı toplantı süreci Mart ayının ortasında gerçekleşecek:
Karar Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba
Karar Açıklama Saati: 21.00 (TSİ)
Powell’ın Konuşması: FED Başkanı Jerome Powell, kararın ardından saat 21.30’da basın toplantısı düzenleyecek.
Faiz Beklentileri ve Mevcut Durum
FED, Ocak 2026'daki ilk toplantısında politika faizini %3,50 - %3,75 aralığında sabit tutarak üç toplantılık faiz indirimi serisine ara vermişti. 17-18 Şubat verileri ışığında Mart ayı beklentileri ise şu şekilde:
Sabit Tutma İhtimali: Piyasalar, faizin %3,50 - %3,75 bandında sabit bırakılma olasılığını %92,4 gibi çok yüksek bir oranla fiyatlıyor.
İndirim Beklentisi: Enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması umut verici olsa da, uzmanlar FED'in bir sonraki indirim hamlesi için Haziran 2026 toplantısını daha muhtemel görüyor.
Ekonomik Mesajlar: Mart toplantısı, FED üyelerinin yıl sonu faiz tahminlerini içeren "Noktasal Grafik" (Dot Plot) verilerinin güncelleneceği bir toplantı olması sebebiyle, yılın geri kalanı için en net yol haritasını sunacak.
Kararın Piyasalara Muhtemel Etkisi
18 Mart akşamı gelecek mesajlar şu varlıklar üzerinde sert hareketlere yol açabilir:
Altın ve Gümüş: Faizlerin sabit kalması beklenirken, Powell'ın "indirim kapısı açık" tarzındaki güvercin açıklamaları ons altını yukarı taşıyabilir.
Dolar (DXY): Eğer FED "enflasyon hala yüksek, sıkı duruş sürecek" derse, doların küresel değerinde bir güçlenme görülebilir.
Hisse Senetleri ve Kripto: Faiz indirim takviminin netleşmesi, risk iştahını artırarak Nasdaq ve Bitcoin gibi varlıklara pozitif yansıyabilir.