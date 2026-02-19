FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayında FED toplantısı var mı?

Faiz Beklentileri ve Mevcut Durum

FED, Ocak 2026'daki ilk toplantısında politika faizini %3,50 - %3,75 aralığında sabit tutarak üç toplantılık faiz indirimi serisine ara vermişti. 17-18 Şubat verileri ışığında Mart ayı beklentileri ise şu şekilde:

Sabit Tutma İhtimali: Piyasalar, faizin %3,50 - %3,75 bandında sabit bırakılma olasılığını %92,4 gibi çok yüksek bir oranla fiyatlıyor.

İndirim Beklentisi: Enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması umut verici olsa da, uzmanlar FED'in bir sonraki indirim hamlesi için Haziran 2026 toplantısını daha muhtemel görüyor.

Ekonomik Mesajlar: Mart toplantısı, FED üyelerinin yıl sonu faiz tahminlerini içeren "Noktasal Grafik" (Dot Plot) verilerinin güncelleneceği bir toplantı olması sebebiyle, yılın geri kalanı için en net yol haritasını sunacak.