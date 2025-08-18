YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına çevrildi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan 2,5 milyondan fazla adayın sınav ve tercih maratonu, artık sonuçların açıklanması aşamasına geldi. 1-13 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, öğrencilerin gözü şimdi ÖSYM'den gelecek yerleştirme sonuçları duyurusunda.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin 2025 sınav takviminde YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz belirtilmedi. Ancak, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı göz önüne alındığında, tercih sonuçlarının bu tarihten önce açıklanması gerekiyor.
Geçmiş yıllardaki takvimler ve güncel bilgilere göre, YKS 2025 tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında, yani en geç 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yerleştirme sonuçları, adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar, sonuçlarını ve yerleştikleri üniversite bilgilerini aşağıdaki resmî kanallar üzerinden öğrenebilecek:
- ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası: https://sonuc.osym.gov.tr
- ÖSYM mobil uygulaması
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
ELEKTRONİK KAYIT
Elektronik Kayıt (e-Kayıt): Elektronik kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından duyurulan tarihlerde 1-3 Eylül 2025 arasında yapılacak.
Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecektir.
Kayıt için gerekli belgeler
YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt yaptıracak adayların yanında bulundurması gereken belgeler şunlar:
* Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diploma veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
* YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olunması durumunda, diploma olmadan kayıt yapılabileceğini gösterir belge
* Alanı diplomasında belirtilmemiş adaylar için mezun olunan okul ve alanı gösterir resmi belge
* Üniversitenin talep etmesi halinde 12 adet 4,5x6 cm fotoğraf
* Katkı payı/öğretim ücretinin ödendiğine dair belge
* Üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler