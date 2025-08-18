YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına çevrildi

Kayıt için gerekli belgeler

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt yaptıracak adayların yanında bulundurması gereken belgeler şunlar:

* Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diploma veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

* YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olunması durumunda, diploma olmadan kayıt yapılabileceğini gösterir belge

* Alanı diplomasında belirtilmemiş adaylar için mezun olunan okul ve alanı gösterir resmi belge

* Üniversitenin talep etmesi halinde 12 adet 4,5x6 cm fotoğraf

* Katkı payı/öğretim ücretinin ödendiğine dair belge

* Üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler