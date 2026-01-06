ARA
EFT ve havale işlem ücretlerine zam geldi: Yeni tavan ücretler ne kadar oldu?

Bankaların para transferlerinde uyguladığı EFT ve havale ücretleri, enflasyon artışı doğrultusunda güncellendi. EFT/havale işlem ücretlerinde uygulanacak alt limit 8,37 TL oldu.


EFT ve havale işlem ücretlerine zam geldi: Yeni tavan ücretler ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan yıllık enflasyon verilerinin ardından birçok tutar yeniden belirlendi. Buna göre, mevzuat gereği bankaların EFT ve havale işlemlerinden alacağı komisyon tutarları da yeniden hesaplandı. 

EFT ve havale ücretleri, mevzuat gereği bir önceki yılın enflasyon oranı esas alınarak yüzde 30,9 oranında artırıldı. Yeni tavan ücretlerin şubat ayı itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

2026 yılında geçerli olacak EFT ve havale işlem ücretleri şöyle:

1 Alt sınır 8,37 TL olarak belirlendi

Alt sınır 8,37 TL olarak belirlendi

8 bin 300 liraya kadar olan EFT/havale işlemlerinde işlem ücreti 8,37 TL'ye yükselecek.

2 8 bin 300 TL- 399 bin TL havale işlem ücreti ne kadar olacak?

8 bin 300 TL- 399 bin TL havale işlem ücreti ne kadar olacak?

8 bin 300 TL- 399 bin TL arasında olan EFT/havale işlemlerinde ücreti 16,76 TL olacak.

3 399 bin lira üstü işlemlerinde tutar ne olacak?

399 bin lira üstü işlemlerinde tutar ne olacak?

399 bin lira ve üstü EFT/havale işlemleri için ücret tutarı 209,38 lira olacak.
