EFT ve havale işlem ücretlerine zam geldi: Yeni tavan ücretler ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan yıllık enflasyon verilerinin ardından birçok tutar yeniden belirlendi. Buna göre, mevzuat gereği bankaların EFT ve havale işlemlerinden alacağı komisyon tutarları da yeniden hesaplandı.

EFT ve havale ücretleri, mevzuat gereği bir önceki yılın enflasyon oranı esas alınarak yüzde 30,9 oranında artırıldı. Yeni tavan ücretlerin şubat ayı itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

2026 yılında geçerli olacak EFT ve havale işlem ücretleri şöyle: