Dünyanın gündemi Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyant Omicron. Avrupa’daki ilk vaka dün Belçika’da kayıtlara geçerken bugün de Almanya ve Çekya, Omicron varyantına ilişkin birer şüpheli vaka tespit ettiklerini açıkladı. Almanya’daki vakanın Güney Afrika’dan, Çekya’daki vakanın ise Namibya’dan gelen kişiler olduğu belirtilmişti. Son olarak İngiltere ülkede Omicron varyatı taşıyan 2 vaka tespit edildiğini açıkladı. Varyantın ulaştığı bir diğer ülke ise Hollanda olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre varyanta ilişkin ön kanıtlar bu varyantla yeniden enfeksiyon riskinin arttığını gösteriyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, İki vakanın birbiriyle bağlantılı ve Güney Afrika temaslı olduğu bilgisini verdi. Söz konusu kişiler karantinada. Vakalardan biri Chelmsford’da ve diğeri Nottingham’da tespit edildi. Javid, “Birleşik Krallık halkını ortaya çıkan bu tehdide karşı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve test kapasitesini artırıyoruz. Dört ülkeye daha seyahat kısıtlamaları getiriyoruz: Malavi, Mozambik, Zambiya ve Angola. Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

We have been made aware by @UKHSA of two UK cases of the Omicron variant. The two cases are linked and there is a connection with travel to southern Africa. These individuals are self-isolating with their households while further testing and contact tracing is underway. — Sajid Javid (@sajidjavid) November 27, 2021

Boris Johnson’ın bu akşam bir basın toplantısı düzenlemesi ve uçuşa yasak listesine dört ülke daha eklemesi bekleniyor

Dün gece, İngiltere ve ABD’nin de aralarında bulunduğu ülkeler, varyantın ortaya çıktığına inanılan güney Afrika’dan altı ülkeye sınırlarını kapatmak için harekete geçmişti. Dünya Sağlık Örgütü mutasyonu “endişe verici bir varyant” olarak nitelendirmişti.

HOLLANDA’YA GELEN 61 YOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yeni süper varyantın yayılmasıyla ilgili korkular arttıkça, Güney Afrika’dan Hollanda’ya en az 61 yeni Covid vakası girdi. Omicron nedeniyle uygulanan uçuş yasağı öncesi Güney Afrika’dan Hollanda’ya uçan 600 yolcudan 61’inin testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Yaklaşık 600 yolcu, Amsterdam yakınlarındaki Schipol Havalimanı’na, yeni suşun merkez üssü olan Johannesburg’dan iki uçakla geldi. Hollandalı yetkililer, iki uçaktaki toplam 600 yolcuyu, havalimanındaki diğer insanlarla temas kuramayacakları şekilde, ayrı bir bölüme aldı. Yapılan testler sonucunda 61 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bu kişilerin Omicron varyantı ile enfekte olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yolcular karantinaya alındı.

AVRUPA’DA İLK VARYANT BELÇİKA’DA TESPİT EDİLDİ

Avrupa’nın ilk varyant vakası dün Belçika’da görülmüştü. Hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır’dan Türkiye üzerinden Belçika’ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı kaydedildi. İsrail’den de bir açıklama geldi, ilk vaka bildirilmişti.

ALMANYA VE ÇEK CUMHURİYETİ BİRER ŞÜPHELİ VAKA BİLDİRDİ

Almanya ve Çek Cumhuriyeti de bugün şüpheli vakaları doğruladı. Almanya’daki vakanın Güney Afrika’dan, Çekya’daki vakanın ise Namibya’dan gelen kişiler olduğu belirtildi.

İSRAİL DE DUYURMUŞTU

Dün İsrail’de ülkede bir vaka tespit edildiğini duyurmuştu.

OMICRON VARYANTI TİTİZLİKLE TAKİP EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağlı SARS-CoV-2 evrimini takip eden teknik danışma kurulu, dün yaptığı toplantıda ilk kez Güney Afrika’da ortaya çıkan Kovid-19’un “B.1.1.529” kodlu varyantına Yunan alfabesinin on beşinci harfi olan “Omikron” adını verirken, bu varyantı “endişe verici” olarak tanımladı.

Öncelikle “Nu” olarak da isimlendirilen bu varyantla ilgili vakaların Güney Afrika’nın hemen her şehrinde artması, Hong Kong, İsrail ve Botsvana’da da vakaların saptanması dünyada birçok ülkeyi alarma geçirdi.

Aşıların dayandığı orijinal Kovid-19’a göre sıra dışı bir mutasyon kümesine sahip olduğu belirtilen Omikron varyantı sebebiyle 27 AB ülkesi Güney Afrika’ya seyahat yasağı getirme konusunda anlaşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye’ye seyahat yasağının getirildiğini bildirdi.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel, dünya genelinde endişe oluşturan Omikron varyantına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Omikron varyantının Belçika’ya, Mısır’dan Türkiye aktarmalı giden bir yolcu tarafından taşındığı yönünde bazı açıklamalar yapıldığına işaret eden Gürsel, “Delta varyantının ‘endişe verici’ kabul edilmesi 2 ay almışken Omikron varyantının 3 gün içinde kabul edilmesi durumun ciddiyetini açıklamaktadır. Ülkemizde de bu varyantın yayılımının izlenmesi çok hayati önem taşımaktadır.” dedi.

HASTALIĞI GEÇİRENLER DE ENFEKTE OLABİLİR

Prof. Dr. Gürsel, hastalığı geçiren kişilerin ya da aşılı bireylerin de bu varyantla yeniden enfekte olma riskinin yüksek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin bu varyant sebebiyle aldığı seyahat yasağı kararı çok yerinde bir karar. Omikron varyantının bulaşıcılığı, Kovid-19’un ilk belirlenen türüne göre yüzde 500 daha fazla olabilir. Bu nedenle çok titizlikle takip edilmesi gerekiyor. En büyük endişemiz birçok aşıyı etkisiz hale getirmesi ihtimali. Sadece spike proteininde 30 değişikliğin belirlenmiş olması ve birçok varyanta ait önemli mutasyonların Omikron varyantında yer alması endişe verici bir durumdur.”

VLP AŞISINDA OMİKRON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Söz konusu varyantla ilgili net bilimsel sonuçların çıkmasının zaman alacağına dikkati çeken Gürsel, “Omikron varyantına ait spike antijenini de VLP aşımıza entegre etmek için kolları sıvadık. Yani bu varyantın da VLP aşısına uyarlamasını yapacağız. Bu konuda hazırlıklı olmamız ileriki haftalarda ve aylarda enfeksiyonların gelişimine göre çok önemli olacaktır.” açıklamasında bulundu.