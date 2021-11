Dünyanın gündemi Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyant Omicron. Avrupa’daki ilk vaka dün Belçika’da kayıtlara geçerken bugün de Almanya ve Çekya, Omicron varyantına ilişkin birer şüpheli vaka tespit ettiklerini açıkladı. Almanya’daki vakanın Güney Afrika’dan, Çekya’daki vakanın ise Namibya’dan gelen kişiler olduğu belirtilmişti. Son olarak İngiltere ülkede Omicron varyatı taşıyan 2 vaka tespit edildiğini açıkladı. Varyantın ulaştığı bir diğer ülke ise Hollanda olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre varyanta ilişkin ön kanıtlar bu varyantla yeniden enfeksiyon riskinin arttığını gösteriyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, İki vakanın birbiriyle bağlantılı ve Güney Afrika temaslı olduğu bilgisini verdi. Söz konusu kişiler karantinada. Vakalardan biri Chelmsford’da ve diğeri Nottingham’da tespit edildi. Javid, “Birleşik Krallık halkını ortaya çıkan bu tehdide karşı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve test kapasitesini artırıyoruz. Dört ülkeye daha seyahat kısıtlamaları getiriyoruz: Malavi, Mozambik, Zambiya ve Angola. Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

We have been made aware by @UKHSA of two UK cases of the Omicron variant. The two cases are linked and there is a connection with travel to southern Africa.

These individuals are self-isolating with their households while further testing and contact tracing is underway.

