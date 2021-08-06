Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda sağanak bekleniyor.

Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul’un Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

DOĞU MARMARA VE BATI KARADENİZ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise yarın Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli sağanak öngörülüyor. Açıklamaya göre üülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı ile Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Güney Ege kıyılarında kuzeybatı, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Niğde çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

TRAKYA’DA BUGÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Kırklareli geneli, Edirne ve Tekirdağ’ın kuzeyinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Kırklareli geneli ile Edirne’nin merkez, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ve Tekirdağ’ın Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.