Bugün İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde görülen turuncu gökyüzü ve kül bulutlarının nedeni belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, ilk saatlerden itibaren rüzgarların batı ve güneyli yönlere dönmesi ile ülkemizde ve Avrupa’da hafta boyunca ortaya çıkan orman yangınlarının oluşturduğu duman ve partikül madde kirleticiler ile Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir’de etkili olmaktadır. Bu durum havada dumanlı ve puslu bir görüşe ve atmosferin optik parlaklığında düşüşe neden olmaktadır. Söz konusunu meteorolojik durum bölgemizde bugün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecektir.”

İzmir, Aydın, Çanakkale, İstanbul, vb civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistandan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri sacıla sacıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. pic.twitter.com/JA5Qgg13AW — Mikdatca (@Mikdatca) August 6, 2021

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da benzer bir yorumu paylaştı. Kadıoğlu, “İzmir, Aydın, Çanakkale, İstanbul, vb civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan’dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz” dedi.

Mikdat Kadıoğlu’nun paylaştığı Hava Kanalı’na ait videoda ise İstanbul’da kül yağdığı belirtildi.