26 Kasım Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye’de son 24 saatte 168 bin 348 test yapıldı. Tespit edilen vaka sayısı 29 bin 132. Yeni hasta sayısı 6876. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771’e yükseldi.

‘AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTIYOR’ *

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz” mesajını paylaştı.