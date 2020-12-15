Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin yaptırım kararına ilişkin, “Bu, münhasır kendi içinde kalması gereken bir olay. İlişkilerimizi çok etkilememesini bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği ve uyarı olacak.” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Rusya’dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit’in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, SSB’ye yönelik yaptırımların, “ABD’nin ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesinin yasaklandığını” kaydetti.