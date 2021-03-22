Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören döviz ve altın vadeli işlem sözleşmelerindeki yüzde 10 üst fiyat limiti oranı bugün için yüzde 20’ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul’un VİOP gün içi fiyat limiti değişikliği duyurusu, kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, “VİOP’ta işlem gören dolar/TL, avro/TL, ruble/TL ve yuan/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20’ye çıkarılmıştır.” denildi.