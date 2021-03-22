Güne yüzde 6,65 azalışla 1.427,33 puandan başlayan Borsa İstanbul’da açılış sonrası işlemlere Devre Kesici Sistemi’nin devreye girmesiyle iki kez ara verildi. Saat 11.08’den itibaren işlemlere kaldığı yerden devam eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 8,71 değer kaybederek 1.395,81 puana indi.

Günün ilk yarısında, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,18 puan azalışla 1.395,81 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,55 ve holding endeksi yüzde 9,29 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 9,66 ile iletişim oldu.

İşlemler iki kez durduruldu

Açılış sonrası Borsa İstanbul’da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi.

Borsa İstanbul’un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi‘nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 10.38 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin ikinci kez devreye girdiği belirtilerek, pay piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.58.20’de tek fiyat emir toplama, 11.03.20’de eşleştirme yapılacak ve 11.08.20’den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.58.20’de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11.08.20’dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11.08.20’den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP’taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlemler de saat 11.08.20’de yeniden başlayacaktır.”

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını vurgulayarak, bugünün veri takviminde ABD’de açıklanacak konut satışları verisinin öne çıktığını kaydetti.