ÖZEL ALMANAK 2025 SAYISI

PANO

FİNANS KORİDORU

Finans dünyasında 2025’in dikkat çeken atamaları

ETKİNLİK

‘En Beğenilenler’ ödüllerine kavuştu

CEO’lar 2026 beklentilerini ortaya koydu

MAKRO GÖSTERGELER

2026’da ekonominin rotası ne olacak?

CEO ANKET

Ekonomi reformlarla desteklenmeli

GELECEĞE BAKIŞ

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT “Rekabetçi bir ihracat inşa etmeye kararlıyız”

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR “Enerji alanında küresel diplomasiyi artıracağız”

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN “Değişime yön veren tarafta olmalıyız”

TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE “İhracatı önceleyen politikalara dönmeliyiz”

KAGİDER BAŞKANI ESRA BEZİRCİOGLU “Kadın girişimciler için fırsatlar yılı olabilir”

TÜRKONFED BAŞKANI SÜLEYMAN SÖNMEZ “Geçici önlemler değil, yapısal reform gerekli”

MÜSİAD BAŞKANI BURHAN ÖZDEMİR “Belirsizliği azaltan her politika maliyeti düşürür”

DİSK BAŞKANI ARZU ÇERKEZOĞLU “2026’nın gündemi gelirde adalet olmalı”

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ “2025’te çektiğimiz sıkıntıların karşılığını almayı bekliyoruz”

YASED BAŞKANI TOLGA DEMİRÖZÜ “Yıllık 25-30 milyar dolar yatırım potansiyeli var”

PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU “Enflasyonda yüzde 25-30 arasına sıkışabiliriz”

PROF. DR. MURAT TÜRKEŞ “Tarımda kuraklık 2026’da da sürecek”

TKDF BAŞKANI CANAN GÜLLÜ “Eşitliği kabullendikleri gün ülke kazanacak”

VERİ ENSTİTÜSÜ KURUCUSU BEKİR AĞIRDIR “Türkiye’de toplum kaygıda ortaklaştı”

15 DEV SEKTÖRÜN PLANLARI

BANKACILIK

Bankaların 2026 hedefi sürdürülebilir kârlılık

YAPAY ZEKA

Girişim sayısında yükseliş sürecek

İNŞAAT

Anadolu etkisiyle hareketlilik bekleniyor

TURİZM

Belirsizliğe rağmen hedefler iyimser

OTOMOTİV

Üretim ve ihracatta yükseliş sürecek

HAZIR GİYİM

Emek yoğun sektör acil destek bekliyor

TEKSTİL

2026 yılında V tipi toparlanma bekleniyor

TARIM HAYVANCILIK

Üretici ve tüketiciyi zorlu bir yıl bekliyor

PERAKENDE

2026’da da büyüme enflasyona takılacak

DEMİR ÇELİK

Gözler SKDM ve ihracat performansında olacak

KİMYA

35 milyar dolarlık ihracata koşuyor

İK

2026 denge yılı olacak

PAZARLAMA

Büyümenin sürükleyicisi 2026’da da dijital olacak

TELEKOM

Sektör 5G rekabeti ile ivme kazanacak

ENERJİ

Yenilenebilir enerjide kapasite büyüyor

ÖZEL DOSYA

Şirketlerin 2026 projeksiyonları

İŞ DÜNYASINDAN

Savunma sanayiinde yeni fırsat penceresi

180 milyon Euro’luk RES yatırımı yapacak

Perakendeci kasımda umduğunu bulamadı

Almanya’da agresif büyüme hedefliyor

Roca Grup kapasiteye odaklanacak

GİRİŞİM

Girişimcilikte akıllı büyümenin yılı olacak

VERGİDE GÜNDEM

2026 yılına girerken vergi gündemimizde neler var?

BORSA

Yeni yılda fırsatlar ve riskler bir arada

