Ekonomist'te bu hafta (28 Aralık 2025 - 29 Ocak 2026)

Ekonomist'in bu haftaki (28 Aralık 2025 - 29 Ocak 2026) konuları şöyle


Ekonomist'te bu hafta (28 Aralık 2025 - 29 Ocak 2026)

ÖZEL ALMANAK 2025 SAYISI
PANO
FİNANS KORİDORU
Finans dünyasında 2025’in dikkat çeken atamaları

ETKİNLİK
‘En Beğenilenler’ ödüllerine kavuştu
CEO’lar 2026 beklentilerini ortaya koydu

MAKRO GÖSTERGELER
2026’da ekonominin rotası ne olacak?

CEO ANKET
Ekonomi reformlarla desteklenmeli

GELECEĞE BAKIŞ
TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT “Rekabetçi bir ihracat inşa etmeye kararlıyız”
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR “Enerji alanında küresel diplomasiyi artıracağız”
TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN “Değişime yön veren tarafta olmalıyız”
TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE “İhracatı önceleyen politikalara dönmeliyiz”
KAGİDER BAŞKANI ESRA BEZİRCİOGLU “Kadın girişimciler için fırsatlar yılı olabilir”
TÜRKONFED BAŞKANI SÜLEYMAN SÖNMEZ “Geçici önlemler değil, yapısal reform gerekli”
MÜSİAD BAŞKANI BURHAN ÖZDEMİR “Belirsizliği azaltan her politika maliyeti düşürür”
DİSK BAŞKANI ARZU ÇERKEZOĞLU “2026’nın gündemi gelirde adalet olmalı”
İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ “2025’te çektiğimiz sıkıntıların karşılığını almayı bekliyoruz”
YASED BAŞKANI TOLGA DEMİRÖZÜ “Yıllık 25-30 milyar dolar yatırım potansiyeli var”
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU “Enflasyonda yüzde 25-30 arasına sıkışabiliriz”
PROF. DR. MURAT TÜRKEŞ “Tarımda kuraklık 2026’da da sürecek”
TKDF BAŞKANI CANAN GÜLLÜ “Eşitliği kabullendikleri gün ülke kazanacak”
VERİ ENSTİTÜSÜ KURUCUSU BEKİR AĞIRDIR “Türkiye’de toplum kaygıda ortaklaştı”

15 DEV SEKTÖRÜN PLANLARI

BANKACILIK 
Bankaların 2026 hedefi sürdürülebilir kârlılık

YAPAY ZEKA
Girişim sayısında yükseliş sürecek

İNŞAAT
Anadolu etkisiyle hareketlilik bekleniyor

TURİZM 
Belirsizliğe rağmen hedefler iyimser

OTOMOTİV
Üretim ve ihracatta yükseliş sürecek

HAZIR GİYİM 
Emek yoğun sektör acil destek bekliyor

TEKSTİL
2026 yılında V tipi toparlanma bekleniyor

TARIM HAYVANCILIK
Üretici ve tüketiciyi zorlu bir yıl bekliyor

PERAKENDE
2026’da da büyüme enflasyona takılacak

DEMİR ÇELİK
Gözler SKDM ve ihracat performansında olacak

KİMYA
35 milyar dolarlık ihracata koşuyor

İK
2026 denge yılı olacak

PAZARLAMA
Büyümenin sürükleyicisi 2026’da da dijital olacak

TELEKOM
Sektör 5G rekabeti ile ivme kazanacak

ENERJİ
Yenilenebilir enerjide kapasite büyüyor

ÖZEL DOSYA
Şirketlerin 2026 projeksiyonları

İŞ DÜNYASINDAN
Savunma sanayiinde yeni fırsat penceresi
180 milyon Euro’luk RES yatırımı yapacak
Perakendeci kasımda umduğunu bulamadı
Almanya’da agresif büyüme hedefliyor
Roca Grup kapasiteye odaklanacak

GİRİŞİM
Girişimcilikte akıllı büyümenin yılı olacak

VERGİDE GÜNDEM
2026 yılına girerken vergi gündemimizde neler var?

BORSA
Yeni yılda fırsatlar ve riskler bir arada
Tahmin: Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Vakıfbank ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi
Bist-30: Aselsan, THY ve BİM’den son haberler...

