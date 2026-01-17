ARA
Ekonomist'te bu hafta (18 - 29 Ocak 2026)

Ekonomist'in bu haftaki (18 - 29 Ocak 2026) konuları şöyle


Ekonomist'te bu hafta (18 - 29 Ocak 2026)

ŞAMPİYON FONCULARDAN 2026 YATIRIM STRATEJİLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
Tarım bankacılığıyla finansmana erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor
“‘Biz Kart’ ile aile içi para yönetimini merkeze alıyoruz”
ING Leasing’den 500 milyon TL’lik sermaye artışı
Visa’ya göre 2026, ödeme teknolojilerinde ‘dönüşüm yılı’ olacak
Tarık Serpil’e küresel liderlik rolü
Türk Reasürans’ta üst düzey atama

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Artık gözler faiz indiriminde
Cari denge beş ay sonra açık verdi
İhracat iklimi beş ayın en düşüğünde
500 işlemde 17 milyar dolar hacme ulaşıldı
“Küresel elektrik talebi rekor düzeyde artacak”
15 milyon dolar yatırımla AR-GE merkezi olacak
Dünya Uzay Kongresi’nde Elon Musk’ı ağırlayacak
İstihdamda toplu büyüme yerine ‘temkinli’ alım
Royalty bedeli almayan 15 marka
“İhracat ağını genişletecek stratejik adımlar atıyoruz”
Sağlıkta yeni yatırım alanı: Kurumsal wellbeing

İŞ DÜNYASINDAN
Fuarların yeni hedefi ‘nicelik’ değil ‘nitelikli’ katılım
Çinli dev ile iş birliğine gitti
Sürdürülebilirlik bayrağı babadan oğula devrediliyor
Gümrük duvarları Türkiye için fırsat olabilir
Susuz temizlik teknolojisine yatırım yapıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar neden kabuk değiştirir?
Genç kadınların potansiyeli harekete geçiyor

GİRİŞİM
Döngüsel modayı ölçekleyen girişim
2026 yılında kuluçka ekosistemini büyütecek

VERGİDE GÜNDEM
2026 vergi gündemi: Yeni yılda bizi neler bekliyor?

BORSA
2026’da halka arz dalgası başlayacak mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: TSKB ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
80 Sermaye & Temettü
Bist-30: Emlak GYO, Ford ve Tofaş’tan son haberler...

SON HABERLER
