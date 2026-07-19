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Ekonomist'te bu hafta (19 Temmuz - 01 Ağustos 2026)

Ekonomist'in bu haftaki (19 Temmuz - 01 Ağustos 2026) konuları şöyle...

Ekonomist'te bu hafta (19 Temmuz - 01 Ağustos 2026)

HALKA ARZ RÜZGARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Wings ekosistemini yeni nesil dijital deneyimlerle ve çözümlerle güçlendireceğiz”
Yapı Kredi Hollanda 30’uncu yılını doldurdu
“Bireysel yatırımcı tabanımızı, dijital atılım ve yapay zekâ destekli uygulamalarla büyüteceğiz”
QNBpay’in yeni genel müdürü Rahşan Kavas oldu
Aktif Portföy’de Burcu Atar Sönmez dönemi

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Savaşa dönüş küresel enflasyonu tetikleyecek
Cari açığın seyrini ‘Hürmüz’ belirleyecek
Kredi desteği üretimi canlandıracak mı?
Elektrifikasyonda 200 milyar $’lık dönüşüm 
“Bir numaralı derdimiz suyu ve gıdayı korumak” 
Donmuş gıda talebi için 465 milyon TL yatırım 
Denizlili tekstilciler ‘Türk Havlusu’ için birleşti 
Taklit üründe 3 milyar dolarlık pazar oluştu 
Yurt dışında konut akını giderek büyüyor 
Kahve zicirlerinde franchise yarışı 
“Blueit ile İngiltere’den dünyaya açılacağız”

PANORAMA
Ankaralıların yat sevdası
Didim’de tarih nasıl satıldı?

İŞ DÜNYASINDAN
Tekstil ve hazır giyimde dönüşüm çağrısı
‘Onarıcı tarım’a desteğini artırıyor
Eskişehir’e 15 milyon Euro’luk yatırım
MAKTEK Avrasya’ya ilgi arttı
Kaz Dağları etkinlik durağı oldu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Köklü markalar yeni kuşakla büyüyor
Müşterinin kalbine giden yol empatiden geçiyor

GİRİŞİM
Veriyi değere dönüştürüyor
“10 milyon dolar yatırım bütçesi belirledik”

VERGİDE GÜNDEM
Türkiye’ye yerleşenlere büyük fırsat: 20 yıllık vergi istisnası

BORSA
17 aracı kurumdan 54 hisse önerisi 
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: TSKB ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
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