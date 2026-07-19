HALKA ARZ RÜZGARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Wings ekosistemini yeni nesil dijital deneyimlerle ve çözümlerle güçlendireceğiz”

Yapı Kredi Hollanda 30’uncu yılını doldurdu

“Bireysel yatırımcı tabanımızı, dijital atılım ve yapay zekâ destekli uygulamalarla büyüteceğiz”

QNBpay’in yeni genel müdürü Rahşan Kavas oldu

Aktif Portföy’de Burcu Atar Sönmez dönemi

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Savaşa dönüş küresel enflasyonu tetikleyecek

Cari açığın seyrini ‘Hürmüz’ belirleyecek

Kredi desteği üretimi canlandıracak mı?

Elektrifikasyonda 200 milyar $’lık dönüşüm

“Bir numaralı derdimiz suyu ve gıdayı korumak”

Donmuş gıda talebi için 465 milyon TL yatırım

Denizlili tekstilciler ‘Türk Havlusu’ için birleşti

Taklit üründe 3 milyar dolarlık pazar oluştu

Yurt dışında konut akını giderek büyüyor

Kahve zicirlerinde franchise yarışı

“Blueit ile İngiltere’den dünyaya açılacağız”

PANORAMA

Ankaralıların yat sevdası

Didim’de tarih nasıl satıldı?

İŞ DÜNYASINDAN

Tekstil ve hazır giyimde dönüşüm çağrısı

‘Onarıcı tarım’a desteğini artırıyor

Eskişehir’e 15 milyon Euro’luk yatırım

MAKTEK Avrasya’ya ilgi arttı

Kaz Dağları etkinlik durağı oldu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Köklü markalar yeni kuşakla büyüyor

Müşterinin kalbine giden yol empatiden geçiyor

GİRİŞİM

Veriyi değere dönüştürüyor

“10 milyon dolar yatırım bütçesi belirledik”

VERGİDE GÜNDEM

Türkiye’ye yerleşenlere büyük fırsat: 20 yıllık vergi istisnası

BORSA

17 aracı kurumdan 54 hisse önerisi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: TSKB ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: Akbank, Pegasus ve T. Telekom’dan son haberler